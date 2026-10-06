Κατερίνα Μονογυιού: Η πρόταση γάμου από τον σύντροφό της & τα στιγμιότυπα από τα γενέθλιά της/ instagram

Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογυιού, γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 4 Οκτωβρίου, όμως αυτή τη φορά ήταν ξεχωριστά, καθώς την ίδια μέρα ο σύντροφός της τής έκανε πρόταση γάμου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο instagram, φαίνεται η στιγμή που της χαρίζει το μονόπετρο και εκείνη συγκινημένη τον αγκαλιάζει.

Κατερίνα Μονογυιού: Η πρόταση γάμου από τον σύντροφό της/ instagram

«Yes I do! The best birthday of my life», γράφει.

Σε άλλες δημοσιεύσεις από τα γενέθλιά της, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό με την εορτάζουσα να κρατά μια τάρτα λεμόνι με αναμμένα τα κεράκια, με τον αριθμό 43. «Love u apeira!», γράφει ο Φάμπιο Τσικάλα στη λεζάντα.

Κατερίνα Μονογυιού: Mε τον σύντροφό της στα γενέθλιά της/ instagram

H βουλευτής γιόρτασε τα γενέθλιά της σε γνωστό μαγαζί της Μυκόνου, για brunch με τις φίλες της. Το τραπέζι και τα σερβίτσια ήταν εμπνευσμένα από το ιταλικό στυλ με θέμα τα λεμόνια και τα λευκά- μπλε μοτίβα.

Γενέθλια Κατερίνας Μονογυιού/ instagram

Γενέθλια Κατερίνας Μονογυιού/ instagram

Γενέθλια Κατερίνας Μονογυιού/ instagram

Κατερίνα Μονογυιού: H σχέση της με τον Φάμπιο Τσικάλα

Η σχέση της Κατερίνας Μονογυιού με τον Φάμπιο Τσικάλα είχε γίνει γνωστή το προηγούμενο διάστημα, αν και η ίδια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους είναι μαζί περίπου ενάμιση χρόνο και η γνωριμία τους έγινε στη Μύκονο.

Πριν από λίγες εβδομάδες, η βουλευτής Κυκλάδων είχε μιλήσει ανοιχτά για τον σύντροφό της σε συνέντευξή της στο ένθετο Secret και τη Σάσα Σταμάτη, εξηγώντας τι είναι αυτό που τους έφερε κοντά.

«Η προσωπική ζωή κάθε ανθρώπου είναι το απάνεμο λιμάνι του, ο χώρος απ’ όπου αντλεί δύναμη για να αντιμετωπίζει τις καθημερινές απαιτήσεις. Ο Fabio είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και σέβομαι βαθύτατα. Κατανοεί και στηρίζει τις αυξημένες υποχρεώσεις της πολιτικής μου δραστηριότητας, ενώ μοιραζόμαστε κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η βαθιά αγάπη για την οικογένεια. Όπως κάθε γυναίκα που αγαπά την οικογένεια, έτσι κι εγώ επιθυμώ θερμά να δημιουργήσω τη δική μου. Η δημιουργία οικογένειας είναι η ομορφότερη ευλογία στη ζωή ενός ανθρώπου. Αν ο Θεός μάς αξιώσει, θα υποδεχτούμε αυτή την ευλογία με απεριόριστη αγάπη, ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη», είχε πει χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Ο Φάμπιο Τσικάλα, με καταγωγή από την Ιταλία, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Μύκονο. Σύμφωνα με το προσωπικό του προφίλ στο Instagram, είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του Liasti Beach Club στη Μύκονο. Ο ίδιος δηλώνει στην προσωπική του σελίδα υποστηρικτής του biohacking, μιας προσέγγισης που επικεντρώνεται στη βελτίωση της σωματικής και πνευματικής ευεξίας μέσω συνδυασμού επιστημονικών και φυσικών μεθόδων.

Αναφέρεται επίσης ότι αγαπά ιδιαίτερα τα ταξίδια και έχει επισκεφθεί δεκάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο.