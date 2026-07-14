«Για λέγε»: Η Johanna επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ

Νέα μουσική πρόταση με την υπογραφή του Ηλία Φιλίππου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Johanna επιστρέφει με το νέο single "Για λέγε", μετά την επιτυχία του "Να μη σε δω ξανά".
  • Το τραγούδι είναι ένα dance – ethnic τσιφτετέλι με σύγχρονο ήχο και ελληνικό χαρακτήρα.
  • Μουσική από Ahmed Tarek Yehia και Hazem X, στίχοι από Ηλία Φιλίππου, παραγωγή από Κωνσταντίνο Παντζή.
  • Το music video σκηνοθετεί ο Τάσος Ξιαρχό, προσφέροντας μια κινηματογραφική εμπειρία.
  • Η Johanna εμφανίζεται με επιτυχία στο Club Vogue, δίπλα στη Λένα Ζευγαρά.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Να μη σε δω ξανά», που κατέκτησε τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media, η Johanna παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο single της «Για λέγε», ένα τραγούδι που έχει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει το απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

Πρόκειται για ένα εκρηκτικό dance – ethnic τσιφτετέλι, που συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με έντονο ελληνικό χαρακτήρα.

Τη μουσική υπογράφουν οι Ahmed Tarek Yehia και Hazem X, τους στίχους ο Ηλίας Φιλίππου, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Παντζής, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αναμένεται να ξεχωρίσει.

 

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, τη σκηνοθεσία του οποίου υπογράφει ο Τάσος Ξιαρχό.

Με μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή αισθητική, σύγχρονη εικόνα και ένα έξυπνο concept που αναδεικνύει τη δυναμική του τραγουδιού, το video clip έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την ξεχωριστή ταυτότητα του «Για Λέγε», προσφέροντας μια άκρως κινηματογραφική εμπειρία.

Η Johanna σημειώνει εντυπωσιακή στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ η παρουσία της στα social media επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή της στο κοινό.

Αυτή την περίοδο εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία στο πλευρό της Λένας Ζευγαρά στο Club Vogue.

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