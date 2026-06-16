Kαλομοίρα: Μαγειρεύει με την 9χρονη κόρη της- Τι φτιάχνουν

Η κόρη της μεγάλωσε και τη βοηθά στο μαγείρεμα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ποιοτικό χρόνο με τα τρία παιδιά της, τα 14χρονα δίδυμα Νίκο και Δημήτρη και τη 12χρονη κόρη της Αναστασία, θέλει να περνάει η Καλομοίρα καθώς η οικογένειά της, όπως η ίδια έχει πει σε συνεντεύξεις της, είναι η προτεραιότητά της.

Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: «Έχουμε περάσει 2 φορές κρίση στο γάμο μας»

Αυτή τη φορά λοιπόν η τραγουδίστρια η οποία έγινε γνωστή μέσα από το Fame Story το 2004 στο οποίο και κατέκτησε την 1η θέση, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο στο οποίο είναι με την κόρη της και μαγειρεύουν.

Η μαμά Καλομοίρα καθαρίζει τα κολοκυθάκια και η μικρή βοηθός της ανακατεύει το κρέας. 

Kαλομοίρα: Μαγειρεύει με την 9χρονη κόρη της- Τι φτιάχνουν

Η Καλομοίρα λάμπει από ευτυχία καθώς έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μαζί με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη την οικογένεια που πάντα ονειρευόταν.

Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη το 2024/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Η Καλομοίρα με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη το 2024/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

«Ο Γιώργος για μένα είναι προτεραιότητα και κάνω πάντα αυτά που θέλει. Αν ο άντρας σου είναι καλός μαζί σου και σε προσέχει, γιατί να μην το κάνεις; Έχουμε περάσει δύο φορές κρίση στον γάμο μας. Περάσαμε μία δύσκολη περίοδο όταν με είχε νευριάσει πάρα πολύ με κάτι. Είχα κλείσει μία δουλειά και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη γιατί δεν είχα δουλέψω για πολύ καιρό.

Κάναμε μίτινγκ όλη η οικογένεια και συμφωνήσαμε να το κάνω. Όταν έφυγα, μετά από τρεις μέρες έγινε της μουρλής. Δεν μπορούσα να φύγω απ’ τη δουλειά όμως, γιατί την είχα κλείσει. Μετά ηρέμησαν τα πράγματα, τα βρήκαμε και αυτό μας έδεσε περισσότερο. Αν μάθαινα ότι ο Γιώργος με απάτησε θα πονούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορεί και να τον συγχωρούσα» είχε πει η τραγουδίστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της στο νέο επεισόδιο του «AnesTea The Podcast»..

Καλομοίρα Σαράντη και Γιώργος Μπούσαλης/ φωτογραφία από NDP/ Nίκος Δρούκας 

Καλομοίρα Σαράντη και Γιώργος Μπούσαλης/ φωτογραφία από NDP/ Nίκος Δρούκας 

Η τραγουδίστρια είναι μαζί με τον σύζυγό της μαζί 20 χρόνια αλλά τα 15 από αυτά είναι παντρεμένοι και έχουν περάσει και κρίση στον γάμο τους. 

"Θα έλεγα ότι ήταν σαν να παντρεύτηκα τρεις φορές τον ίδιο άντρα. Στην αρχή ήταν πιο νέος και πιο νευρικός. Τώρα είναι πιο ήρεμος και σκέφτεται περισσότερο πώς θα μου μιλήσει. Δεν είναι τόσο απότομος. Στην αρχή της σχέσης μας, ο Γιώργος ζήλευε λίγο, αλλά μετά καθόλου. Εγώ ζηλεύω πιο πολύ από τον Γιώργο. Στην αρχή έψαχνα κινητά και τέτοια, αλλά πλέον του έχω εμπιστοσύνη» ανέφερε η Καλομοίρα. 

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ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΑΛΗΣ
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