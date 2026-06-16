Η Κατερίνα Τσάβαλου μίλησε στο Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη για την απόφασή της να απέχει το τελευταίο διάστημα από τα τηλεοπτικά δρώμενα, τη κακοποιητική συμπεριφορά που υπέστη στο θέατρο, αλλά και το διαζύγιό της πριν από τρία χρόνια.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Άμα δεν έχω, ας πούμε, να πω κάτι ή να... λες, γιατί να βγω;». Παρατήρησε μάλιστα πως: «Ο κόσμος, αν δε σε βλέπει στην τηλεόραση, νομίζει ότι δε δουλεύεις». Παρόλο που η τηλεόραση της λείπει και κάνει συζητήσεις, σημείωσε πως συχνά: «Φτάνω στην πηγή και κάτι γίνεται και δεν... είναι συγκυριακό». Όσον αφορά τα επαγγελματικά της πλάνα, δήλωσε πως πιστεύει στο μάτι επειδή πιστεύει πάρα πολύ στον Θεό, γι' αυτό και ξεκαθάρισε πως: «Πριν κλείσω κάτι και το υπογράψω, δεν το λέω σε κανέναν».

Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας της, αναγνώρισε ότι είχε τύχη, η οποία όμως συνδυάστηκε με σκληρή δουλειά. Η ίδια θεωρεί τύχη το γεγονός ότι αντέχει και παραμένει ενεργή στον χώρο μετά από σχεδόν 29 χρόνια, τονίζοντας πως: «Είμαι ακόμα εδώ και δουλεύω και είμαι ενεργή, ακόμα κι αν δεν είμαι στην τηλεόραση, δεν έχει να κάνει, ότι ζω από αυτή τη δουλειά, όπως ζω». Παράλληλα, κατέρριψε τον μύθο ότι οι ηθοποιοί αμείβονται με τεράστια ποσά, φέρνοντας ως παράδειγμα τις δικές της μετακομίσεις. Όπως εξήγησε, όταν οι ιδιοκτήτες άκουγαν ότι είναι ηθοποιός, άλλαζαν την τιμή προς τα πάνω, κι όταν εκείνη διαμαρτυρόταν για την αγγελία, της απαντούσαν: «Εντάξει, εσείς είστε ηθοποιοί, βγάζετε...». Η ίδια σχολίασε με παράπονο πως: «Πού να ξέρουν τώρα ότι εμείς δύο φορές τον χρόνο ψάχνουμε για δουλειά;», συμπληρώνοντας ότι πλέον στο θέατρο η αβεβαιότητα για τη διάρκεια μιας σεζόν έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη.

Περνώντας στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας της, αναφέρθηκε σε μια κακοποιητική συμπεριφορά που υπέστη στο θέατρο, τόσο λεκτικά όσο και εκτός σκηνής, η οποία αφορούσε όλο τον θίασο και της προκαλούσε κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, δε σκέφτηκε να φύγει, αλλά επέλεξε να αντιμετωπίσει τον θύτη, λέγοντας πως: «Θα μιλήσω στον ίδιο, δεν... γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρη». Από τότε δεν ξανάνοιξαν επικοινωνία, ενώ η αντίδρασή του εκείνη τη στιγμή ήταν πλήρως απαξιωτική: «Με κοίταζε με ένα στιλάκι ειρωνικό κι ότι ποια είμαι εγώ που μιλάω και θα μου κλείσουν οι πόρτες και κάτι τέτοια».

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Τσάβαλου υπογράμμισε ότι ο ρόλος της μαμάς είναι ο πιο σημαντικός, δηλώνοντας πως: «Πρώτα είναι αυτός ο ρόλος και μετά είναι η δουλειά και όλα τα άλλα». Παραδέχτηκε μάλιστα με χιούμορ ότι δεν μπορεί να είναι αυστηρή με την κόρη της, καθώς: «Πάω να γίνω, αλλά δεν... με κάνει ό,τι θέλει».

Αναφερόμενη στο διαζύγιό της, τρία χρόνια μετά, δήλωσε πως τα πράγματα είναι καλά διότι: «Χωρίσαμε ως ζευγάρι, ως γονείς είμαστε δίπλα στη λατρεία». Παραδέχτηκε ότι η μετάβαση δεν ήταν εύκολη μέχρι να βρει τα πατήματά της, όμως το σημαντικό είναι ότι η κόρη τους είναι χαρούμενη, αφού «δεν είμαστε ζευγάρι που είμαστε καλά, είμαστε όμως ο μπαμπάς κι η μαμά».

Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι αρχικά βίωσε τον χωρισμό ως προσωπική αποτυχία, σκεπτόμενη «κάνω οικογένεια και γιατί δεν κράτησε», μια τάση που θεωρεί ότι την έχουν περισσότερο οι γυναίκες. Τέλος, δήλωσε έτοιμη για έναν νέο έρωτα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν τον επιδιώκει, αλλά «αν έρθει, εννοείται, με χαρά».

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