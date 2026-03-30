Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Πήγαν στο Βέρτη και εκείνη τραγούδησε

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι ζευγάρι εδώ και έναν χρόνο και πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους!

Το ερωτευμένο ζευγάρι, διασκέδασε το βράδυ της Κυριακής στα μπουζούκια και συγκεκριμένα στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει ο Νίκος Βέρτης. Στο προφίλ του στο Instagram λοιπόν, ο γνωστός influencer δημοσίευσε βίντεο όπου την είχε στην αγκαλιά του και εκείνη χαμογελούσε.

Στο επόμενο βίντεο που δημοσίευσε, την απαθανάτισε να τραγουδά πάνω στην πίστα το «Κάτι ξέρεις».

Ο ίδιος μάλιστα, τον Δεκέμβριο και στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου παραδέχτηκε ουσιαστικά πως έχουν σχέση, χωρίς ωστόσο να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς όπως είπε είναι νωρίς ακόμα.

Για την προσωπική του ζωή και για τον λόγο που δεν δημοσιεύει πλέον πολλά πράγματα είχε πει χαρακτηριστικά: «Έχει αλλάξει όλη μου η κοσμοθεωρία σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα ήθελα να υπερμεγεθύνω οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στη ζωή μου, είτε είναι προσωπικό είτε οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν μου πήγε πολύ καλά, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Οπότε για ποιο λόγο να μπω σε αυτή τη διαδικασία;».

Το ζευγάρι πρόσφατα είχε κάνει και ένα μεγάλο ταξίδι στην Ταϊλάνδη όπου και εκεί είχαν ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες και βίντεο μαζί.

Από την άλλη πλευρά η τραγουδίστρια δεν θέλει να μιλήσει δημόσια για την προσωπική της ζωή και όσες φορές οι δημοσιογράφοι την έχουν ρωτήσει εκείνη απαντά πάντα με χιούμορ.

