Eλληνίδα παρουσιάστρια: «Είμαι στο όριο να αποφασίσω αν θα γίνω μητέρα»

«Είμαι άνθρωπος γεμάτος ενέργεια» τόνισε

Πώς είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια και τώρα που έχει πέντε χρόνια σχέση έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα παιδί, ανέφερε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού η Κατερίνα Ζαρίφη.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε χαρακτηριστικά πως “είναι στο όριο να αποφασίσει το αν θα γίνει μητέρα”.

Κατερίνα Ζαρίφη: «Κάρφωσε» το φύλο του μωρού του Αναστάσιου Ράμμου

H Kατερίνα Ζαρίφη/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος

H Kατερίνα Ζαρίφη/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Νίκος Ζότος
 

«Γενικά δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου νύφη. Μάνα θα ήμουν καλή. Τώρα, είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα το επιτελέσω. Γιατί, εντάξει, ακόμα το λέει η περδικούλα μου και είμαι ένας άνθρωπος με μια ενέργεια και μια νεανικότητα» τόνισε χαρακτηριστικά η συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά και πρόσθεσε:

«Πάντα στη ζωή μου μου την έπεφταν μικρότεροι άνδρες. Πολύ σπάνια είχα σχέση με συνομηλίκους μου, ενώ με άνδρα μεγάλης διαφοράς στην ηλικία δεν είχα ποτέ σχέση, μεγαλύτερο μου. Νομίζω πως είναι η όλη μας αύρα, πιο εύκολα θα σε πλησιάσει ο πιτσιρικάς».

Κατερίνα Ζαρίφη/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Παναγιώτης Κουφαλέξης

Κατερίνα Ζαρίφη/ φωτογραφία από NDP/ φωτογράφος: Παναγιώτης Κουφαλέξης
 

Η Κατερίνα Ζαρίφη, σε προηγούμενες συνεντεύξεις που είχε δώσει, είχε αποκαλύψει πως έχει σχέση εδώ και πέντε χρόνια όμως ο σύντροφός της δεν αγαπά καθόλου τη δημοσιότητα.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είμαι σε σχέση, αλλά δεν θα την κοινοποιήσω. Δεν έχω πρόβλημα να πίνω καφέ με τον σύντροφό μου και να μας βγάλουν φωτογραφία. Αλλά αισθάνομαι ότι για κάποιον μαγικό λόγο όσο διαφυλάσσεις την προσωπική σου σχέση, τόσο καλύτερα πηγαίνει. Ο σύντροφός μου δεν αγαπάει την αναγνωρισιμότητα» είχε δηλώσει πριν από έναν χρόνο στο περιοδικό ΟΚ. 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
