«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ

Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν έπειτα από 16 χρόνια γάμου και τρία παιδιά

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο του Κρις Χέμσγουορθ, με την Έλσα Πατάκι / Βίντεο: Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολη περίοδο φαίνεται να διανύει το δημοφιλές ζευγάρι του Χόλιγουντ, αφού φήμες θέλουν τον 42χρονο σταρ του Χόλιγουντ, Κρις Χέμσγουορθ, να παίρνει διαζύγιο από την επί 16 χρόνια σύζυγό του, τη 49χρονη Έλσα Πατάκι, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά. 

Κρις Χέμσγουορθ: Σε σάουνα και παγωμένο λουτρό μετά τη γυμναστική του

«Απ' ό,τι φαίνεται, χωρίς να υπάρχει "πέτρα σκανδάλου", από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, αυτός ο απίστευτος ηθοποιός που είναι πάντα δίπλα στην οικογένειά του, φαίνεται ότι έχουν διαφορές με τη σύζυγό του, οι οποίες δε γεφυρώνονται. Η είδηση "έσκασε" σαν βόμβα και στην Αυστραλία, όπου ζει μόνιμα το ζευγάρι, αλλά και τις ΗΠΑ», ανέφερε ο Γιώργος Σατσίδης στην εκπομπή του Happy Day. 

 

 

Το λαμπερό ζευγάρι, που το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι έχει επιλέξει να ζει χωριστά, είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τα ΜΜΕ όταν οι followers τους, τους έβλεπαν μέσω των social media να κάνουν χωριστά διακοπές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από κοινή τους απόφαση επέλεξαν να φύγουν από το Λος Άντζελες και το Χόλιγουντ και να ζήσουν, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους στη γενέτειρα του ηθοποιού, την Αυστραλία.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elsa Pataky (@elsapataky)

 

Πάνω σε αυτό είχε σχολιάσει σε παλιότερη συνέντευξή του ο 42χρονος «Thor», ότι: «Το να ζω στην Αυστραλία μού επιτρέπει να είμαι μακριά από έναν κόσμο όπου μπορεί να χάσεις επαφή κάποιες φορές με την πραγματικότητα. Νιώθω πιο χαλαρός στην πατρίδα μου. Η σύζυγός μου, επίσης, τη λατρεύει και τα παιδιά μας απολαμβάνουν την επαφή με την φύση. Είναι το σπίτι μας»

 

 

Επιπρόσθετα, στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στη σύζυγό του, λέγοντας ότι: «Είμαι πολύ ευγενικός αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι είμαι με τη σύζυγό μου –που σημαίνει τόσα για μένα– αλλά και με τους ανθρώπους που με περιστοιχίζουν. Έχω μια φανταστική οικογένεια, με γονείς που μου έμαθαν να είμαι ταπεινός. Επίσης, είμαι τυχερός γιατί έχω φίλους που τους ξέρω από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Εκείνοι λοιπόν φροντίζουν να μην παίρνω τον εαυτό μου πολύ σοβαρά».

ΚΡΙΣ ΧΕΜΣΓΟΥΟΡΘ
 |
ΕΛΣΑ ΠΑΤΑΚΙ
 |
CHRIS HEMSWORTH
 |
ELSA PATAKY
 |
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΔΙΑΖΥΓΙΟ
 |
HAPPY DAY
