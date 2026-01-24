Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Ζωσιμά, Οσίας Ξένης, Οσίου Φίλωνος και Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

Ρωμαία ευγενής, που μεταστράφηκε στο χριστιανισμό. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 24 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει όσες φέρουν το όνομα Ξένη.

Η Οσία Ξένη

Η Οσία Ξένη

Η Ευσεβία, όπως ήταν το πρώτο της όνομα, εγκατέλειψε την πατρική εστία, όταν οι γονείς της θέλησαν να την παντρέψουν, και με τις δύο υπηρέτριες εγκαταστάθηκε στα Μύλασσα της Καρίας, όπου με το όνομα Ξένη ίδρυσε ναό αφιερωμένο στον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Πέρασε το υπόλοιπο του βίου της στην περιοχή αυτή της Μικράς Ασίας, ζώντας ασκητικά.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ζωσιμάς
  • Ζωσιμίνα
  • Ξένη, Ξένια
  • Ξένος, Ξένιος
  • Φίλωνας, Φίλων
  • Νεόφυτος*
  • Νεοφυτία, Νεοφύτη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:35 και θα δύσει στις 18:39. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 4 λεπτά.

Σελήνη 5.5 ημερών

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΟΡΤΗ
