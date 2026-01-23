To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα

Tα tips ομορφιάς της παρουσιάστριας του Breakfast@Star

Μοδα
Ένα tip για να φαίνονται τα μαλλιά μας πάντα όμορφα και περιποιημένα ακόμα κι αν δεν έχουμε χρόνο να τα χτενίσουμε, επειδή έχουμε φύγει άρον- άρον για τη δουλειά, έδωσε στους followers της στα social media η Ελένη Χατζίδου.

Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα

 

 

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star, ανέφερε πως κάποιες μέρες που δεν προλαβαίνει να περιποιηθεί τα μαλλιά της, κάνει το κόλπο με τη στέκα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η σύζυγος του Ετεοκλή Παύλου, βάζει μία στέκα και πάντα τα μαλλιά της φαίνονται χτενισμένα. 

 

 

Η Ελένη Χατζίδου είναι πολύ ενεργή στα social media και πάντα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους πράγματα που μπορεί να τους φανούν χρήσιμα και να τους λύσουν τα χέρια.

To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα

Το tip με το πουκαμισοφόρεμα για να φαίνεται η μέση πιο λεπτή

Πριν από λίγους μήνες η παρουσιάστρια του Breakfast@Star είχε δώσει και μία λύση στις τηλεθεάτριες της εκπομπής που φεύγουν βιαστικά για τη δουλειά αναφέροντας πως μία καλή ιδέα είναι να επιλέξουν πουκαμισοφόρεμα. Αυτό βέβαια που κάνει τη διαφορά είναι η ζώνη στη μέση που μας κάνει να δείχνουμε λεπτότερες. 

Η Ελένη Χατζίδου έχει δώσει στις fans της νόστιμες συνταγές με λίγες θερμίδες

Αρκετές φορές έχει μοιραστεί γλυκές συνταγές τις οποίες ετοιμάζει με βοηθό την μονάκριβη κορούλα της Μελίτα.

Μάνα και κόρη στο παρελθόν έχουν βάλει τις ποδιές τους και έχουν φτιάξει πραλίνα χωρίς ζάχαρη με χουρμάδες, μπράουνις διαίτης, μπιφτέκια στον φούρνο με πατάτες και γλυκιά πίτα με αλεύρι βρώμης.

 

 

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή για σπιτική πραλίνα με χουρμάδες  

Υλικά της συνταγής

200 γρ. χουρμάδες
200 γρ. ψημένα, ανάλατα φουντούκια
2 κουταλιές της σούπας κακάο
250 ml γάλα ελαφρύ
Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μέλι

Εκτέλεση της συνταγής

Βάζετε τους χουρμάδες σε βραστό νερό για 10 λεπτά. Θρυμματίστε τα φουντούκια σε ένα μπλέντερ και έπειτα προσθέστε το κακάο, το γάλα και τους χουρμάδες. Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μέλι, για να γίνει πιο γλυκό. Ανακατεύετε πολύ καλά όλο το μείγμα στο μπλέντερ και η σπιτική πραλίνα είναι έτοιμη να την απολαύσετε!
 

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
