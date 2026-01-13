Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα

Μετά τα γιορτινά τραπέζια… διατροφή

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η συνέντευξη της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου στο star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και τα πλούσια οικογενειακά τραπέζια, η Ελένη Χατζίδου αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και να κάνει μια νέα αρχή στη διατροφή της.

Ελένη - Ετεοκλής: Τα σχέδια για τα Χριστούγεννα και το εορταστικό τραπέζι

Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, που φημίζεται για την ειλικρίνειά της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη στιγμή που ξεκινά την προσπάθειά της, χωρίς φίλτρα και υπερβολές.

Η φωτογραφία που είπε… όλη την αλήθεια

Στη φωτογραφία που ανέβασε, βλέπουμε ένα απλό, καθημερινό και απόλυτα ισορροπημένο γεύμα. Πάνω σε ένα μπλε πιάτο, η Ελένη έχει τοποθετήσει δύο τραγανά παξιμάδια/κριτσίνια ολικής άλεσης, καλυμμένα με τυρί τύπου cottage, ενώ δίπλα τους υπάρχουν κομμάτια φρέσκου αγγουριού.

Breakfast@star: Με το «δεξί» στο πλατό της πρώτης εκπομπής του χρόνου!

«Το παλεύω! Για πρώτη μέρα καλά πήγε»

Η λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία ήταν εξίσου ειλικρινής: «Το παλεύω! Η αλήθεια είναι πως για πρώτη μέρα καλά πήγε! Άντε να δούμε».

Η Ελένη Χατζίδου ξεκίνησε διατροφή

Μια φράση που αποτυπώνει απόλυτα τη νοοτροπία της: καμία πίεση, καμία τελειομανία, μόνο προσπάθεια και ρεαλισμός.

Διατροφή χωρίς ακρότητες

Η επιλογή του συγκεκριμένου γεύματος δείχνει πως η Ελένη Χατζίδου δεν ακολουθεί ακραίες δίαιτες, αλλά επιλέγει απλές και θρεπτικές λύσεις, ιδανικές για μια ομαλή επιστροφή μετά τις γιορτές. Ένα πιάτο που συνδυάζει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, χωρίς στερήσεις και υπερβολές.

Άλλωστε, η ίδια έχει αποδείξει πως προτεραιότητά της είναι η υγεία και η ισορροπία, ειδικά μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα που έχει ως μαμά και εργαζόμενη γυναίκα.

Οι followers ταυτίζονται

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από την ανάρτησή της, γράφοντας πως ξεκινούν κι εκείνοι διατροφή μετά τις γιορτές ή πως βρήκαν κουράγιο βλέποντας τη δική της προσπάθεια. Η Ελένη Χατζίδου απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δε φοβάται να δείξει την πραγματική εικόνα κι αυτός είναι ίσως ο λόγος που ο κόσμος την αγαπά.

Μια μικρή αρχή για τη νέα χρονιά

Η νέα χρονιά φαίνεται πως ξεκινά για την Ελένη με διάθεση φροντίδας του εαυτού της και θετική ενέργεια. Και όπως η ίδια λέει, «το παλεύει»  βήμα βήμα, μέρα με τη μέρα.

