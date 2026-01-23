Κατερίνα Ζαρίφη: «Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα»

Η Κατερίνα Ζαρίφη παραχώρησε μια διαφορετική συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο κανάλι που διατηρεί στο YouTube αυτή την εβδομάδα.

Η Κατερίνα Ζαρίφη στον καναπέ της Νάνσυς Παραδεισανού

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια κι ηθοποιός που βλέπουμε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στην πρωινή ζώνη του Mega, μίλησε για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Ζαρίφη εκμυστηρεύτηκε αρχικά με χιούμορ πως: «Δε θα παντρευτώ, όχι. Τώρα, στα ΚΑΠΗ Ευόσμου να πάω; Τι, να βάλω νυφικό; Όχι, θα κάνω ένα σύμφωνο».

«Γενικά δεν έχω φανταστεί Μάνα θα ήμουν καλή. Τώρα, είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα το επιτελέσω. Γιατί, εντάξει, επειδή ακόμα το λέει η περδικούλα μου κι είμαι ένας άνθρωπος με μια ενέργεια και μια νεανικότητα», απάντησε στη συνέχεια.

«Πάντα στη ζωή μου μου την έπεφταν μικρότεροι άντρες. Πολύ σπάνια είχα σχέση με συνομιλήκους μου, ενώ με άντρα μεγάλης διαφοράς στην ηλικία δεν είχα ποτέ σχέση, μεγαλύτερο μου. Νομίζω πως είναι η όλη μας αύρα, οπότε πιο εύκολα θα σε πλησιάσει ο πιτσιρικάς» πρόσθεσε η Κατερίνα Ζαρίφη στη νέα της συνέντευξη.

Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Ζαρίφη στη Νάνσυ Παραδεισανού