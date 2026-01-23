Κατερίνα Ζαρίφη: «Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα»

Τι απάντησε στο ενδεχόμενο ενός γάμου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 23:43 Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
23.01.26 , 23:25 Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου
23.01.26 , 23:13 Νεαρός μοτοσικλετιστής χωρίς δίπλωμα «σπάει» τα κοντέρ στη Νέα Ιωνία
23.01.26 , 23:05 Κατερίνα Ζαρίφη: «Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα»
23.01.26 , 22:51 Kορυδαλλός: Φαρμακοποιός Έβαλε Τις Φωνές Και Έδιωξε Ληστή
23.01.26 , 22:47 Βίντεο Με Λύκους Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
23.01.26 , 22:37 Οικονομάκου - Τσερέλα: Καυτά φιλιά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ!
23.01.26 , 22:11 Βαθιά ανάσα στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για το ένα βήμα πίσω του Τραμπ
23.01.26 , 21:40 Πρόταση γάμου στο Deal - Η παίκτρια αιφνιδιάστηκε από τον σύντροφό της
23.01.26 , 21:32 Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
23.01.26 , 21:25 Κλήρωση Eurojackpot 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
23.01.26 , 21:13 Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!
23.01.26 , 21:07 Επιμέλεια τέκνων: Η ρύθμιση που αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη
23.01.26 , 20:48 Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα
23.01.26 , 20:24 Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Απίστευτες εικόνες: Άγριο ξύλο οδηγών στη Λυκόβρυση για την προτεραιότητα!
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Κατερίνας Ζαρίφη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Ζαρίφη παραχώρησε μια διαφορετική συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο κανάλι που διατηρεί στο YouTube αυτή την εβδομάδα.

Η Κατερίνα Ζαρίφη στον καναπέ της Νάνσυς Παραδεισανού

Η Κατερίνα Ζαρίφη στον καναπέ της Νάνσυς Παραδεισανού

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια κι ηθοποιός που βλέπουμε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στην πρωινή ζώνη του Mega, μίλησε για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα.

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε ότι της λείπει η ψυχαγωγία από την τηλεόραση

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Ζαρίφη εκμυστηρεύτηκε αρχικά με χιούμορ πως: «Δε θα παντρευτώ, όχι. Τώρα, στα ΚΑΠΗ Ευόσμου να πάω; Τι, να βάλω νυφικό; Όχι, θα κάνω ένα σύμφωνο».

Κατερίνα Ζαρίφη: «Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα»

«Γενικά δεν έχω φανταστεί Μάνα θα ήμουν καλή. Τώρα, είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα το επιτελέσω. Γιατί, εντάξει, επειδή ακόμα το λέει η περδικούλα μου κι είμαι ένας άνθρωπος με μια ενέργεια και μια νεανικότητα», απάντησε στη συνέχεια.

Ζαρίφη: «Θα μπορούσα να είχα φύγει δύο χρόνια νωρίτερα από τη Μενεγάκη»

«Πάντα στη ζωή μου μου την έπεφταν μικρότεροι άντρες. Πολύ σπάνια είχα σχέση με συνομιλήκους μου, ενώ με άντρα μεγάλης διαφοράς στην ηλικία δεν είχα ποτέ σχέση, μεγαλύτερο μου. Νομίζω πως είναι η όλη μας αύρα, οπότε πιο εύκολα θα σε πλησιάσει ο πιτσιρικάς» πρόσθεσε η Κατερίνα Ζαρίφη στη νέα της συνέντευξη.

Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Ζαρίφη στη Νάνσυ Παραδεισανού
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
 |
NΑΝΣΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top