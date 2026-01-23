Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style

Οι ενδυματολογικές επιλογές των δύο φίλων

Πηγή: Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζότος
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Ντορέττα Παπαδημητρίου εθεάθησαν πρόσφατα στη Γλυφάδα να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ντορέττα Παπαδημήτριου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Θα συγκατοικήσουν!

Μαίρη Συνατσάκη - Ντορέττα Παπαδημητρίου: Χαλαρή βόλτα στα νότια προάστια / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Μαίρη Συνατσάκη - Ντορέττα Παπαδημητρίου: Χαλαρή βόλτα στα νότια προάστια / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Οι δύο γυναίκες, που εδώ και χρόνια διατηρούν μια στενή και ειλικρινή φιλία, απαθανατίστηκαν σε casual διάθεση, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της σχέσης τους στο πέρασμα του χρόνου.

Οι κοινές εμφανίσεις τους δεν περνούν απαρατήρητες και κάθε φορά που συναντιούνται τραβούν τα βλέμματα, όχι μόνο λόγω της αναγνωρισιμότητάς τους, αλλά και εξαιτίας του στιλ και της προσωπικότητάς τους.

Η βόλτα τους στα νότια προάστια είχε όλα τα στοιχεία μιας καθημερινής εξόδου με φίλες: χαλαρό περπάτημα, κουβέντα και φυσικά μια μικρή στάση για αγορές.

Οι κολλητές φίλες συνδύασαν τη βόλτα τους με λίγες αγορές / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Οι κολλητές φίλες συνδύασαν τη βόλτα τους με λίγες αγορές / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος 

Όσον αφορά τις ενδυματολογικές τους επιλογές, και οι δύο επέλεξαν άνετα και πρακτικά looks, ιδανικά για μια χειμωνιάτικη έξοδο στην παγωμένη Αθήνα.

Αθηνά Οικονομάκου – Μαίρη Συνατσάκη: Ταξίδι στο Παρίσι

Η Μαίρη Συνατσάκη εμφανίστηκε με ένα πιο street style σύνολο, φορώντας ένα γκρι oversized σύνολο σε loose γραμμή, το οποίο συνδύασε με casual παπούτσια, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ένα κίτρινο σκουφάκι που έδινε χρώμα και παιχνιδιάρικη διάθεση. Στο χέρι της κρατούσε shopping bags, δείχνοντας πως η έξοδος περιλάμβανε και μικρές αγορές, ενώ η εμφάνισή της παρέπεμπε σε ανεπιτήδευτο urban στιλ.

Μαίρη Συνατσάκη - Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με casual street εμφανίσεις στους δρόμους της Γλυφάδας / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Μαίρη Συνατσάκη - Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με casual street εμφανίσεις στους δρόμους της Γλυφάδας / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, από την άλλη, κινήθηκε σε πιο minimal αλλά εξίσου άνετους τόνους. Επέλεξε ένα μπορντό puffer jacket, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή και σκούρα παπούτσια, δημιουργώντας ένα σύνολο πρακτικό και κομψό για την εποχή. Στο χέρι της κρατούσε το κινητό της, ενώ δεν έλειπαν και από τη δική της εμφάνιση οι σακούλες από καταστήματα της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
