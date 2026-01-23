Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζα ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»

Όσα αποκάλυψε για την περιπέτεια υγείας της συντρόφου του

23.01.26 , 08:31 Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζα ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζα ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Μία ιδιαίτερα δύσκολη και τρομακτική εμπειρία έζησε ο Άρης Σοϊλέδης, όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media. Ο πρώην παίκτης του Survivor περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το τελευταίο 24ωρο, όταν η σύντροφός του, Μαριλίνα Κυπαρίσση, χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Μαρία Αντωνά: Η αναφορά στη σχέση με τον Άρη Σοϊλέδη - Το έχει μετανιώσει;

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου η Μαριλίνα αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία, πιθανότατα μετά από κάτι που κατανάλωσε, με την υγεία της να επιδεινώνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά στα μάτια μου», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης Σοϊλέδης, αποκαλύπτοντας πως χωρίς δεύτερη σκέψη την μετέφερε ο ίδιος με το αυτοκίνητό του στο εφημερεύον νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Άρης Σοϊλέδης: «Τους είπα “πάρτε τη, πεθαίνει”»

«Καλησπέρα σε όλους. Ξέρω αρκετοί θα πάθετε σοκ με με αυτό που βλέπετε, αλλά έκανα μία μεταμόσχευση μαλλιών πρόσφατα και έπρεπε να ξυριστώ για να γίνει σωστή δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτός ο σκοπός του βίντεο.

Ο σκοπός του βίντεο είναι λίγο να θορυβηθούμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, εχθές έπαθα το σοκ της ζωής μου. Έτυχε κάτι στο κορίτσι μου, κάτι έφαγε, κάτι την πείραξε. Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά στα μάτια μου και τη βούτηξα και πήγα στο νοσοκομείο το οποίο εφημέρευε, στο Γεννηματά. Και τρομοκρατήθηκα με αυτό που πραγματικά συνέβαινε εκεί μέσα.

Άρης Σοϊλέδης: Πήγε να βοηθήσει μια ηλικιωμένη γυναίκα και δέχθηκε επίθεση

Το βίντεο-ξέσπασμα του Άρης Σοϊλέδη

Το βίντεο-ξέσπασμα του Άρης Σοϊλέδη

Θέλω να πω στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουνε σε τέτοιου είδους νοσοκομεία ότι πραγματικά είστε ήρωες και ηρωίδες και θα έπρεπε να παίρνετε δέκα χιλιάδες ευρώ μισθό το λιγότερο γι’ αυτό που ζείτε εκεί μέσα στα νοσοκομεία. Εκατό και άνθρωποι μέσα στο παθολογικό και να φωνάζουν «πονάω» και «βοήθεια» και να μην ασχολείται κανείς γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.

Πραγματικά ντράπηκα που είμαι Έλληνας εχθές, ειλικρινά. Κύριε Άδωνι, να πάτε σε ένα νοσοκομείο ημέρα που εφημερεύει και να δείτε που λέτε ότι το σύστημα υγείας μας είναι τρομερό και… και όλα αυτά που βγαίνετε και λέτε.

Βούτηξα την κοπέλα μου, την έβαλα στο αυτοκίνητο για να την πάω στο νοσοκομείο, γιατί με τις βροχές και όσα συνέβαιναν εχθές θα αργούσε πάρα πολύ  και δεν ήθελα να καθυστερήσω γιατί πραγματικά τρόμαξα.

Πήγαινα με alarm, πάταγα ασταμάτητα την κόρνα και κάποια στιγμή ζήτησα και από ένα περιπολικό της αστυνομίας να μου ανοίξει τον δρόμο αλλά με έγραψε κανονικά. Κάποια στιγμή φτάνω στο νοσοκομείο και δεν ασχολήθηκε κανείς. Πήρα την κοπέλα μου, την έβαλα σε ένα φορείο και την πήγα στα επείγοντα. Εκεί τους είπα “πάρτε τη, πεθαίνει”. Μόνο εκεί θορυβήθηκαν, την πήραν μέσα ζήσαμε ένα 7ωρο με εξετάσεις και όλα αυτά. Πρέπει να ξυπνήσουμε και να κάνουμε κάτι. Αφού δεν το κάνουν αυτοί, να το κάνουμε εμείς. Το σύστημα υγείας της χώρας μας είναι τραγικό. Τραγικό, τραγικό, τραγικό. Ντροπή και αίσχος που ζούμε στο 2026 σε αυτή την Ελλάδα».

 

ΑΡΗΣ ΣΟΪΛΕΔΗΣ
 |
ΜΑΡΙΛΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
