Μαρία Αντωνά: Η αναφορά στη σχέση με τον Άρη Σοϊλέδη - Το έχει μετανιώσει;

Όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός σε συνέντευξή της

11.08.25 , 15:40 Μαρία Αντωνά: Η αναφορά στη σχέση με τον Άρη Σοϊλέδη - Το έχει μετανιώσει;
Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!, η Μαρία Αντωνά μίλησε για τη συνεργασία της με την Κατερίνα Καραβάτου στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα του ΑΝΤ1, αλλά και για την προσωπική της ζωή. 

Αντωνά για Σοϊλέδη: «Δεν έχω μετανιώσει, όλες οι σχέσεις είναι ένα μάθημα»

Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι ο θάνατος της μητέρας της είναι μια πληγή που παραμένει ανοιχτή, ενώ μοιράστηκε και τα όνειρά της για το μέλλον, τονίζοντας ότι δε θέλει να μείνει μόνη της.

Η Μαρία Αντωνά υπήρξε για αρκετό διάστημα ζευγάρι με τον Άρη Σοϊλέδη

Η Μαρία Αντωνά υπήρξε για αρκετό διάστημα ζευγάρι με τον Άρη Σοϊλέδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει για κάποια προηγούμενη σχέση της, δηλαδή σε αυτήν με τον πρώην ποδοσφαιριστή Άρη Σοϊλέδη, δήλωσε ότι δεν ξέρει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, αλλά πολλές φορές σκέφτεται «Τώρα αυτό γιατί έγινε έτσι; Γιατί μπορεί να έχασα χρόνια με αυτό τον τρόπο;». Ωστόσο, πιστεύει πως ό,τι έχει συμβεί, για κάποιον λόγο έχει συμβεί. Θεωρεί ότι κάτι είχε να δώσει, κάτι να αφήσει, και πως πρέπει να προχωράμε παρακάτω. 

Celebrity breakups: Τα ζευγάρια που χώρισαν ένα βήμα πριν τον γάμο!

Τόνισε ότι επειδή τα χρόνια δε γυρίζουν πίσω, πρέπει να είμαστε σίγουροι για τις επιλογές μας και για όσα κάνουμε. Συμπλήρωσε πως αν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει, πρέπει να προχωράς, γιατί η ζωή κινείται γρήγορα και δεν μπορούμε να τη σταματάμε. Όσο επιμένουμε στο λάθος, η ζωή θα μας το ξαναφέρει.

Επίσης, η Μαρία Αντωνά ανέφερε ότι θαυμάζει τον τωρινό της σύντροφο Γιώργο Λιάγκα για πολλά πράγματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι πανέξυπνος, εργασιομανής και δοτικός ταυτόχρονα.

Ωραία αλλά... καθόλου μόνη η Μαρία Αντωνά!

Ωραία αλλά... καθόλου μόνη η Μαρία Αντωνά! /Φωτογραφία Instagram

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη ανασφάλειά της, η παρουσιάστρια είπε ότι δεν της αρέσει η μοναξιά κι ότι αγαπάει τη συντροφικότητα. Εξέφρασε την ανησυχία της να μη γεράσει μόνη της, καθώς έχει δει ανθρώπους να μένουν μόνοι όσο περνούν τα χρόνια, παρόλο που βρίσκονται μέσα στα πράγματα. 

Λιάγκας -Αντωνά: Ρομαντικές διακοπές στην Κύθνο για το ερωτευμένο ζευγάρι

Επεσήμανε ότι ό,τι κι αν έχεις καταφέρει στη ζωή σου, αν δεν έχεις κανέναν δίπλα σου, τελικά δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Θεωρεί μεγάλη ευλογία να έχεις έναν άνθρωπο να σου κρατάει το χέρι, να είναι εκεί για σένα.

Τέλος, απαντώντας στο πότε ένιωσε τελευταία φορά ευτυχισμένη, η Μαρία Αντωνά είπε ότι ήταν σε ένα ταξίδι που έκανε το Πάσχα στο εξωτερικό, όπου ένιωσε σαν να ήταν στον Παράδεισο, από όλες τις απόψεις.

