Zαννίνου: Ποιον παρουσιαστή χαρακτήρισε δύσκολο συνεργάτη;

"Βάζαμε τα κλάματα" ανέφερε η ηθοποιός.

Για την περίοδο που συνυπήρξε τηλεοπτικά με τον showman Γιώργο Μαρίνο μίλησε σε συνέντευξή της η ηθοποιός Σόφη Ζαννίνου την οποία και έχουμε απολαύσει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές “Τρελή Οικογένεια”, “Κακά παιδιά”, “Συμπέθεροι από τα Τίρανα” και άλλες πολλές. 


Σόφη Ζαννίνου: Η Εξομολόγηση Για Τα Δύσκολα Παιδικά Χρόνια - Video

Σόφη Ζαννίνου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Σόφη Ζαννίνου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr
 

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο που συμμετείχε στη “Μέδουσα” μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στο «Στούντιο 4», ο showman ο οποίος υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα, ήταν δύσκολος συνεργάτης και τους έκανε πολλές παρατηρήσεις.

«Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν δύσκολος ως συνεργάτης. Στο μυαλό μου η ''Μέδουσα'' είναι μια ανάμνηση με τις ατελείωτες πρόβες. Κάναμε τρεις μήνες πρόβα. Αρχίζαμε από τον Ιούνιο για να ανοίξουμε τον Οκτώβρη. Οι ατελείωτες πρόβες, η ατελείωτη αγωνία, η φοβερή επιτυχία, ήταν όλα μαζί ανάμεικτα» ανέφερε η ηθοποιός- τραγουδίστρια και πρόσθεσε: 

«Όταν ο Γιώργος μας έκανε παρατηρήσεις, εμείς κλαίγαμε. Ήταν έντονα τα πράγματα. Όμως, από την άλλη το δικαιολογώ και το καταλαβαίνω γιατί όταν έχεις ένα ολόκληρο πράγμα επάνω σου, αν κάτι δεν πάει καλά, δεν θα πει ο κόσμος “α δεν ήταν η Ζαννίνου…”» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Zαννίνου: Ποιον παρουσιαστή χαρακτήρισε δύσκολο συνεργάτη;

Γιώργος Μαρίνος/ φωτογραφία από ndpphoto.gr
 

Παράλληλα η ηθοποιός ανέφερε πως δεν έχει επικοινωνία μαζί του παρόλο που έχουν πολύ καλή σχέση.

Κλείνοντας, διευκρίνισε ότι δεν βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του. «Τελευταία φορά τον είχα δει σε ένα θέατρο και λίγο αργότερα σε ένα πρόγραμμα που ήταν με την Ηρώ. Δεν κρατήσαμε επικοινωνία, απλά όποτε βλεπόμασταν γελάγαμε πάρα πολύ και θυμόμασταν όλα αυτά που είχαμε ζήσει στη “Μέδουσα”», δήλωσε. 
 

