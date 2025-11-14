Αποκάλυψη από τον Μάριο Αθανασίου: «Έχω τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου»

Καλεσμένος για πρώτη φορά στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, ήταν το απόγευμα της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου ο Μάριος Αθανασίου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την τυπική σχέση που έχει σήμερα με τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στον χωρισμό του από τη Μαρία Σολωμού.

«Έχουμε πολύ τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου. Το πότε θα έρθει το στάδιο της κατανόησης, της αποδοχής, της συγχώρεσης ίσως… είναι πολύ προσωπική διαδρομή του καθενός. Έχω βάλει μια τελεία. Το έχω τακτοποιήσει, δεν χρειάζομαι πια εξηγήσεις. Προσπαθείς και συγχωρείς και δικαιολογείς τους ανθρώπους, ό,τι και αν έχουν πράξει… Τα κατανοείς, τα δικαιολογείς αλλά μπορεί να μην τα αποδέχεσαι», αποκάλυψε αρχικά.

«Τώρα που έχουμε φτάσει σε μια πολύ διαφορετική αναλογία, που μέσα στη σχολική τάξη είναι το 50% χωρισμένα παιδιά, μου δίνει μεγάλη χαρά. Μου δίνει μεγάλη χαρά, όμως, με την έννοια ότι βλέπω πως ο κόσμος μπορεί να το αντιμετωπίζει πια και μ’ αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε όλοι κανονικά. Μιλάω δηλαδή ξεχωριστά με τον πατέρα του παιδιού και ξεχωριστά με τη μητέρα του παιδιού, αλλά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και συνεννοούμαστε για τα πάντα. Όλο αυτό εγώ, σαν παιδί, το έχω ζήσει με πολύ διαφορετική εικόνα», πρόσθεσε.

«Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα, που είχα στο μυαλό μου, όταν ξεκίνησα να κάνω οικογένεια, να μην έχει την ίδια διαδρομή. Είχε όμως ακριβώς την ίδια διαδρομή. Στον χωρισμό και στη χρονολογία, όλα ήταν ίδια. Ενός έτους», είπε στη συνέχεια για τον χωρισμό του από τη Μαρία Σολωμού πριν από πολλά χρόνια.

«Λέω δηλαδή ότι ενώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Το πέτυχα όμως τη δεύτερη φορά, τέλος πάντων. Και πάλι όμως μπορείς να χωρίσεις αλλά μέσα στη ζωή είναι όλα», είπε κλείνοντας ο ηθοποιός.

Η Μαρία Σολωμού κι ο Μάριος Αθανασίου υπήρξαν ζευγάρι, αλλά πλέον έχουν φιλική σχέση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Μαρία Σολωμού κι ο Μάριος Αθανασίου ήταν ζευγάρι για περίπου πέντε χρόνια, από το 2004 έως το 2009. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς του Mega, Απόσταση αναπνοής. Έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Αλέξανδρο, ο οποίος γεννήθηκε το 2005.

Η σχέση τους σήμερα χαρακτηρίζεται από μεγάλο σεβασμό, αγάπη και χιούμορ, με κύριο μέλημά τους την ανατροφή του γιου τους.