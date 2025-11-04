«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER το βράδυ της Δευτέρας.

Η Δήμητρα Ματσούκα πρωταγωνιστεί στη διαχρονική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, χαρίζοντας στο κοινό δύο ώρες γέλιου και καλής διάθεσης, μαζί με ένα εξαιρετικό καστ.

Στη σκηνή τη συνοδεύουν οι: Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσων Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη και Μαρία Ελευθεριάδη.

Δείτε τα ερωτευμένα ζευγάρια που έδωσαν το «παρών»:

Ελπίδα Ιακωβίδου - Τζώνη Καλημέρης

Λένα Κώνστα - Γιάννης Βούρος

Χρήστος Χωμενίδης - Γωγώ Μπρέμπου - Ευγενία Δημητροπούλου - Στέλιος Βλατάκης

Γεωργία Αβασκαντήρα - Γιώργος Χρανιώτης

Πέτρος Κόκκαλης- Δήμητρα Ματσούκα

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ανεβάσματα της σεζόν, όχι μόνο χάρη στο εκλεκτό καστ αλλά και λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου της ιστορίας. Το έργο μας μεταφέρει στην Αθήνα του 1966 – ένα χρόνο μετά τα Ιουλιανά και λίγο πριν τη δικτατορία – σε μια εποχή αναβρασμού, αντιθέσεων και εσωτερικών συγκρούσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η “Κόμισσα” (Δήμητρα Ματσούκα), μια νεαρή μεγαλοαστή με δυναμισμό και γοητεία, που μπλέκεται σε έναν απρόσμενο έρωτα με έναν λαϊκό αστυφύλακα (Γιώργος Πυρπασόπουλος). Αντί για ροζ φόντο, ο έρωτάς τους αναπτύσσεται μέσα σε μια κοινωνία γεμάτη ταξικούς αγώνες, ρουσφέτια, διαφθορά και μια Ελλάδα που παλεύει να σταθεί όρθια στο μεταπολεμικό της παρόν.

Στον θίασο, εκτός από τους Δ. Ματσούκα και Γ. Πυρπασόπουλο, συμμετέχουν οι Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσων Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη και Μαρία Ελευθεριάδη, ένα πολυπρόσωπο σύνολο που χαρίζει στο κοινό δύο ώρες απολαυστικού, καλοδουλεμένου θεάτρου.