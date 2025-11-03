Έλλη Τρίγγου: Η «Μαρίνα» από τα Φαντάσματα γίνεται «Λόλα»

Δείτε σκηνή της Έλλης Τρίγγου από τη σειρά του Star, Τα Φαντάσματα

Μετά την τεράστια επιτυχία που βιώνει ως «Μαρίνα» στην κωμική σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, η Έλλη Τρίγγου επιστρέφει στο θέατρο πρωταγωνιστώντας στην παράσταση Λόλα, του Ηλία Λυμπερόπουλου.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη Λόλα για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς. Εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας Λόλα και φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και στο ιστορικό θέατρο Παλλάς την ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Από τις 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, η Λόλα, ζωντανεύει ξανά με πάθος κι ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό.

Τότε: Το φιλμ που άφησε εποχή

Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.

Σ' ένα παράθυρο, η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδά Του ήλιου χάθηκε το φως σε μια από τις πιο εμβληματικές σεκάνς του ελληνικού κινηματογράφου - κι από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο.

Η Λόλα έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου.

Σήμερα: Η Λόλα επιστρέφει στη σκηνή

Έξι δεκαετίες μετά, όλα εκείνα τα «ακριβά υλικά» -ο έρωτας, η νύχτα, η μουσική, η φωτιά της ψυχή- ζωντανεύουν για πρώτη φορά στο θέατρο.

Η Λόλα ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ.

Η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Στάνκογλου κι ο Γιώργος Γάλλος ηγούνται ενός εξαιρετικού συνόλου ηθοποιών, που αφηγείται μια ιστορία γεμάτη πάθος, ζήλια, προδοσία και αγάπη - μια ιστορία για τη γυναίκα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθια μέσα στο χάος.

Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή. Ονειρεύεται να επιβιώσει. Στο πλευρό της σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, ο Άρης -ο μεγάλος της έρωτας, ένας άντρας που κουβαλά τις πληγές και τα λάθη του παρελθόντος- κι ανάμεσά τους, ο σκοτεινός κόσμος της Τρούμπας, όπου οι αποφάσεις γράφονται με αίμα κι η αγάπη είναι τόσο επικίνδυνη όσο κι ένα μαχαίρι στο σκοτάδι.

Οι δύο ερωτευμένοι, ως άλλοι Όρφεας κι Ευρυδίκη, πασχίζουν να δραπετεύσουν από τον Άδη του υπόσκοσμου, στον οποίο έχουν εδώ και χρόνια βυθιστεί. Η νύχτα όμως δε συγχωρεί!

Συντελεστές

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Κίνηση: Άντι Τζούμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο, Μαρίζα Τσάρη, Κώστα Ξυκομηνό, Τάσο Σωτηράκη, Κωνσταντίνο Σειραδάκη, Παναγιώτη Ιωακείμ σε ένα 20μελή θίασο.

Προπώληση εισιτηρίων: TicketServices.gr

Early Bird για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων μέχρι 10/11