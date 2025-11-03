Έλλη Τρίγγου: Η «Μαρίνα» από τα Φαντάσματα γίνεται «Λόλα»

Με τον Γιάννη Στάνκογλου και τον Γιώργο Γάλλο στο θέατρο Παλλάς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 17:13 Φάρμα: «Δείτε το τώρα, γιατί δε θα το ξαναδείτε αυτό»
03.11.25 , 16:57 Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται
03.11.25 , 16:55 Φάρμα: Πυρά Στέλλας κατά Βασίλη: «Θεωρώ άνανδρο ότι έγινε αρχηγός»
03.11.25 , 16:53 Ρώμη: Κατέρρευσε ο «Πύργος των Κόμηδων» κοντά στο Κολοσσαίο - 3 τραυματίες
03.11.25 , 16:30 Παναθηναϊκός: Ο επικρατέστερος για τη θέση του του τεχνικού διευθυντή
03.11.25 , 15:58 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Είμαι γεμάτος παράπονα και ενοχές»
03.11.25 , 15:56 Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα
03.11.25 , 15:47 Renault 4 E-Tech Electric: Στους φιναλίστ για «Car of the Year 2026»
03.11.25 , 15:46 Έλλη Τρίγγου: Η «Μαρίνα» από τα Φαντάσματα γίνεται «Λόλα»
03.11.25 , 15:43 Θοδωρής Κυριακού – Δήμητρα Μπιθαρά: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή τους
03.11.25 , 15:36 Αμαλιάδα: Η Φωτογραφία Που Βρέθηκε Στο Κινητό Της Πόπης
03.11.25 , 15:33 Κρήτη: Στη Φυλακή Ο 23χρονος Για Το Έγκλημα Σε Πανηγύρι
03.11.25 , 15:20 Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά
03.11.25 , 15:14 Ρεκόρ συμμετοχής για το Μαραθώνιο της Αθήνας
03.11.25 , 15:10 Dacia Bigster: Φιναλίστ για το βραβείο «Car of the Year 2026»
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: «Σ΄αγαπάω, μ' ακούς;» - Σπάραξε η σύζυγος του 39χρονου στην κηδεία
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Βορίζια: Συγκλονίζει η μάνα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Έστησαν καρτέρι»
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Φόρεσαν τυχαία ολόιδια σύνολα σε επίσημη πρεμιέρα
Κίλι Σφακιανάκη: Ο γάμος στην Αγγλία και το ημιυπόγειο στην Καλλιθέα
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται
Μαρία Τζομπανάκη: Οι τρεις γάμοι, τα καλλιστεία και η ζωή στη Νέα Υόρκη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε σκηνή της Έλλης Τρίγγου από τη σειρά του Star, Τα Φαντάσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την τεράστια επιτυχία που βιώνει ως «Μαρίνα» στην κωμική σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, η Έλλη Τρίγγου επιστρέφει στο θέατρο πρωταγωνιστώντας στην παράσταση Λόλα, του Ηλία Λυμπερόπουλου. 

Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη Λόλα για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς. Εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας Λόλα και φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και στο ιστορικό θέατρο Παλλάς την ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Έλλη Τρίγγου: Η «Μαρίνα» από τα Φαντάσματα γίνεται «Λόλα»

Από τις 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, η Λόλα, ζωντανεύει ξανά με πάθος κι ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό.

Τότε: Το φιλμ που άφησε εποχή

Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.

Έλλη Τρίγγου για τα Φαντάσματα: «Πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο. Το διασκέδασα!»

Σ' ένα παράθυρο, η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδά Του ήλιου χάθηκε το φως σε μια από τις πιο εμβληματικές σεκάνς του ελληνικού κινηματογράφου - κι από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο.

Η Λόλα έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου.

Έλλη Τρίγγου: Η «Μαρίνα» από τα Φαντάσματα γίνεται «Λόλα»

Σήμερα: Η Λόλα επιστρέφει στη σκηνή

Έξι δεκαετίες μετά, όλα εκείνα τα «ακριβά υλικά» -ο έρωτας, η νύχτα, η μουσική, η φωτιά της ψυχή-  ζωντανεύουν για πρώτη φορά στο θέατρο.
Η Λόλα ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ.

Η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Στάνκογλου κι ο Γιώργος Γάλλος ηγούνται ενός εξαιρετικού συνόλου ηθοποιών, που αφηγείται μια ιστορία γεμάτη πάθος, ζήλια, προδοσία και αγάπη - μια ιστορία για τη γυναίκα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθια μέσα στο χάος.

Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή. Ονειρεύεται να επιβιώσει. Στο πλευρό της σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, ο Άρης -ο μεγάλος της έρωτας, ένας άντρας που κουβαλά τις πληγές και τα λάθη του παρελθόντος- κι ανάμεσά τους, ο σκοτεινός κόσμος της Τρούμπας, όπου οι αποφάσεις γράφονται με αίμα κι η αγάπη είναι τόσο επικίνδυνη όσο κι ένα μαχαίρι στο σκοτάδι.

Οι δύο ερωτευμένοι, ως άλλοι Όρφεας κι Ευρυδίκη, πασχίζουν να δραπετεύσουν από τον Άδη του υπόσκοσμου, στον οποίο έχουν εδώ και χρόνια βυθιστεί. Η νύχτα όμως δε συγχωρεί!

Συντελεστές
Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης
Σκηνικά: Τίνα Τζόκα
Κοστούμια: Εύα Γουλάκου
Κίνηση: Άντι Τζούμα
Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο, Μαρίζα Τσάρη, Κώστα Ξυκομηνό, Τάσο Σωτηράκη, Κωνσταντίνο Σειραδάκη, Παναγιώτη Ιωακείμ σε ένα 20μελή θίασο. 

Προπώληση εισιτηρίων: TicketServices.gr
Early Bird για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων μέχρι 10/11

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΛΟΛΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΛΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top