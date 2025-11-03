Ιωάννα Τούνη: «Εγώ και η Στέλα έχουμε περάσει πολύ μεγάλες απώλειες…»

Η Ιωάννα Τούνη έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές των τελευταίων μηνών, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου πάντρεψε την αγαπημένη της φίλη και συνέταιρο, Στέλα Πάσσαρη.
Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Εκτός από τη διάσημη influencer, κουμπάρος στη Στέλλα και στον Σωτήρη ήταν και ο κολλητός των κοριτσιών, ο γυμναστής Αντρέας Ράφτης. Όπως ήταν φυσικό, οι κουμπάροι συγκινήθηκαν καθώς έβλεπαν τους φίλους τους να ζουν μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους.
@j.touni Περιμένω ειλικρινή γνώμη συμπεθέρες 👀 🫢 RATE THE LOOK #madeofhonor #weddingday #foryou ♬ Den Kano Ego Gia Spiti - Eleni Foureira & ARCADE
Στον γάμο βρέθηκαν και οι κάμερες. Η Ιωάννα Τούνη, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους: «Είμαστε οικογένεια με τα παιδιά, με τη Στέλλα είμαστε 100 χρόνια κολλητές. Είναι κλισέ αλλά εύχομαι πάνω απ’ όλα υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Την τύχη μας τη φτιάχνουμε. Εγώ και η Στέλλα έχουμε περάσει πολύ μεγάλες απώλειες, θέλουμε να έχουμε υγεία».
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.