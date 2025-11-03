Στέλα Πάσσαρη: Το «μαγικό» Chanel κουτί - Η χλιδάτη μπομπονιέρα του γάμου

Το δώρο - υπερπαραγωγή για τους καλεσμένους της φίλης της Ιωάννας Τούνη

Πρώτη Δημοσίευση: 03.11.25, 09:05
Η Στέλα Πάσσαρη είπε το «ναι» στον Σωτήρη Αφεντάκη – Όσα έγιναν στον γάμο τους με κουμπάρα την Ιωάννα Τούνη

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, η Στέλα Πάσσαρη και ο αγαπημένος της, Σωτήρης Αφεντάκης παντρεύτηκαν, στη Θεσσαλονίκη, με πολλούς λαμπερούς καλεσμένους και κουμπάρους τους τους κολλητούς τους, Ιωάννα Τούνη και τον personal trainer, Αντρέα Ράφτη.

Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη

στελα πασσαρη

Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης

Η εντυπωσιακή μπομπονιέρα στον γάμο Πάσσαρη – Αφεντάκη

Φυσικά, οι καλεσμένοι χάρισαν δώρα στο νιόπαντρο ζευγάρι αλλά και η Στέλλα και ο Σωτήρης είχα φροντίσει να έχουν μία άκρως εντυπωσιακή μπομπονιέρα - δώρο για όλους. Οι καλεσμένοι, έλαβαν ως μπομπονιέρα ένα κουτί Chanel!

Όπως αποκάλυψε ο καλός φίλος της νύφης, Στηβ, μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok, μέσα στο κουτί αυτό, υπήρχαν τα κουφέτα, ένα μπισκότο με τα αρχικά των ονομάτων του γαμπρού και της νύφης, ένα μεγάλο μάτι, καθώς και ένα άρωμα – mist Chanel.

 

@steve.toumpas Wedding unboxing!! #unboxing #weddingday #chanel ♬ πρωτότυπος ήχος - Steve.89_

 

 

