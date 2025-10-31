Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους

Πρεμιέρα έκανε στο Θέατρο Τέχνης το θεατρικό έργο IRЯINA της Γιώτας Αργυροπούλου, εμπνευσμένο από τις «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ.
Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ωρόρα Μάριον
Στην παράσταση πρωταγωνιστεί η 39χρονη κόρη του Κώστα Αρζόγλου, Ωρόρα Μαριόν, μαζί με τις ηθοποιούς Μαριάνθη Παντελοπούλου και Ναταλία Σουίφτ.
Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα, απαθανάτισε την Ωρόρα Μαριόν μαζί με τους γονείς της, που την απόλαυσαν στην πρεμιέρα της. Η μητέρα της, Εστέλ Μάριον, είναι βελγικής καταγωγής ηθοποιός και η κόρη τους είναι καρπός του έρωτά της με τον Έλληνα ηθοποιό.
Η Ωρόρα Μάριον γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο κι έχει καταγωγή από την Ελλάδα, το Βέλγιο και τη Ρουάντα. Σπούδασε υποκριτική στο School of Arts, Roehampton University στο Λονδίνο, με πτυχίο Bachelor of Arts σε Drama, Performances and Film Studies κι έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις στο θέατρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Κώστας Αρζόγλου έχει κάνει τέσσερις γάμους. Ο πρώτος ήταν με την Υβόννη Μαλτέζου, ο δεύτερος με τη Βέρα Κρούσκα το 1975, ο τρίτος με την Έλενα Ακρίτα. Μαζί υιοθέτησαν τον γιο τους, Παύλο. Ο τέταρτος γάμος του ήταν με τη Ζαχαρούλα Χριστοπούλου, με την οποία απέκτησαν μια κόρη, τη Μαρία.