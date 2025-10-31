Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους

Η 39χρονη κόρη του Ωρόρα Μαριόν, παίζει στο θεατρικό έργο IRЯINA

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 14:36 Stars System: Μήνας «φωτιά» ο Νοέμβριος με εκπλήξεις και οφέλη
31.10.25 , 14:28 Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
31.10.25 , 14:23 «Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
31.10.25 , 14:00 Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου
31.10.25 , 13:53 Το σοκ της Μουρίκη στο IQ 160: «Το μωρό, πού πήγε;» - Δείτε sneak preview
31.10.25 , 13:53 Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
31.10.25 , 13:29 Leapmotor: Διαγωνισμός “Test Drive & Win” έως τις 30 Νοεμβρίου
31.10.25 , 13:26 Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους
31.10.25 , 13:12 Butt Breathing Έρευνα: Δεν είναι αστείο, αναμένεται να βοηθήσει ασθενείς
31.10.25 , 13:02 Παπασταύρου: «Αν δε βρέξει η Αττική θα έχει νερό για τα επόμενα 4 χρόνια»
31.10.25 , 13:01 Cash or Trash: Οι γραβάτες με φιγούρες κινουμένων σχεδίων!
31.10.25 , 12:59 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης: 4+1 συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα
31.10.25 , 12:42 Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Η «θυσία» που έκανε για το IQ 160
31.10.25 , 12:35 Black Friday 2025: Έναρξη των μεγάλων εκπτώσεων στην Αμερική
31.10.25 , 12:24 Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
«Δοκιμασία αποχώρησης»: Συγκίνηση, ένταση και απρόοπτα στο GNTM!
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Σαν μπαμπάς ήμουν αγαπησιάρης, σαν σύντροφος άπιστος και σαν ηθοποιός απροσδόκητος», είχε πει σε συνέντευξή του ο Κώστας Αρζόγλου, τον Μάρτιο του 2025/ εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα έκανε στο Θέατρο Τέχνης το θεατρικό έργο IRЯINA της Γιώτας Αργυροπούλου, εμπνευσμένο από τις «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ.

Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ωρόρα Μάριον

Στην παράσταση πρωταγωνιστεί η 39χρονη κόρη του Κώστα Αρζόγλου, Ωρόρα Μαριόν, μαζί με τις ηθοποιούς Μαριάνθη Παντελοπούλου και Ναταλία Σουίφτ.

Ωρόρα Μαριόν με τους γονείς της, Εστέλ Μαριόν & Κώστα Αρζόγλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ωρόρα Μαριόν με τους γονείς της, Εστέλ Μαριόν & Κώστα Αρζόγλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα, απαθανάτισε την Ωρόρα Μαριόν μαζί με τους γονείς της, που την απόλαυσαν στην πρεμιέρα της. Η μητέρα της, Εστέλ Μάριον, είναι βελγικής καταγωγής ηθοποιός και η κόρη τους είναι καρπός του έρωτά της με τον Έλληνα ηθοποιό. 

Ωρόρα Μαριόν/ NDPP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ωρόρα Μαριόν/ NDPP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Ωρόρα Μάριον γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο κι έχει καταγωγή από την Ελλάδα, το Βέλγιο και τη Ρουάντα. Σπούδασε υποκριτική στο School of Arts, Roehampton University στο Λονδίνο, με πτυχίο Bachelor of Arts σε Drama, Performances and Film Studies κι έχει  συμμετάσχει σε παραστάσεις στο θέατρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εστέλ Μαριόν- Νίκος Περράκης- Μαριάνθη Παντελοπούλου- Ωρόρα Μαριόν- Κώστας Αρζόγλου- Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Εστέλ Μαριόν- Νίκος Περράκης- Μαριάνθη Παντελοπούλου- Ωρόρα Μαριόν- Κώστας Αρζόγλου- Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαριάνθη Παντελοπούλου- Ναταλία Σουίφτ- Ωρόρα Μαριόν/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαριάνθη Παντελοπούλου- Ναταλία Σουίφτ- Ωρόρα Μαριόν/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Κώστας Αρζόγλου έχει κάνει τέσσερις γάμους. Ο πρώτος ήταν με την Υβόννη Μαλτέζου, ο δεύτερος με τη Βέρα Κρούσκα το 1975, ο τρίτος με την Έλενα Ακρίτα. Μαζί υιοθέτησαν τον γιο τους, Παύλο. Ο τέταρτος γάμος του ήταν με τη Ζαχαρούλα Χριστοπούλου, με την οποία απέκτησαν μια κόρη, τη Μαρία. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΩΡΟΡΑ ΜΑΡΙΟΝ
 |
ΩΡΟΡΑ ΜΑΡΙΟΝ ΑΡΖΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top