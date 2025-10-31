Κώστας Αρζόγλου: Με την πρώην σύντροφό του στην πρεμιέρα της κόρης τους

«Σαν μπαμπάς ήμουν αγαπησιάρης, σαν σύντροφος άπιστος και σαν ηθοποιός απροσδόκητος», είχε πει σε συνέντευξή του ο Κώστας Αρζόγλου, τον Μάρτιο του 2025/ εκπομπή Buongiorno

Πρεμιέρα έκανε στο Θέατρο Τέχνης το θεατρικό έργο IRЯINA της Γιώτας Αργυροπούλου, εμπνευσμένο από τις «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ.

Στην παράσταση πρωταγωνιστεί η 39χρονη κόρη του Κώστα Αρζόγλου, Ωρόρα Μαριόν, μαζί με τις ηθοποιούς Μαριάνθη Παντελοπούλου και Ναταλία Σουίφτ.

Ωρόρα Μαριόν με τους γονείς της, Εστέλ Μαριόν & Κώστα Αρζόγλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα, απαθανάτισε την Ωρόρα Μαριόν μαζί με τους γονείς της, που την απόλαυσαν στην πρεμιέρα της. Η μητέρα της, Εστέλ Μάριον, είναι βελγικής καταγωγής ηθοποιός και η κόρη τους είναι καρπός του έρωτά της με τον Έλληνα ηθοποιό.

Ωρόρα Μαριόν/ NDPP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Ωρόρα Μάριον γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο κι έχει καταγωγή από την Ελλάδα, το Βέλγιο και τη Ρουάντα. Σπούδασε υποκριτική στο School of Arts, Roehampton University στο Λονδίνο, με πτυχίο Bachelor of Arts σε Drama, Performances and Film Studies κι έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις στο θέατρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εστέλ Μαριόν- Νίκος Περράκης- Μαριάνθη Παντελοπούλου- Ωρόρα Μαριόν- Κώστας Αρζόγλου- Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαριάνθη Παντελοπούλου- Ναταλία Σουίφτ- Ωρόρα Μαριόν/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Κώστας Αρζόγλου έχει κάνει τέσσερις γάμους. Ο πρώτος ήταν με την Υβόννη Μαλτέζου, ο δεύτερος με τη Βέρα Κρούσκα το 1975, ο τρίτος με την Έλενα Ακρίτα. Μαζί υιοθέτησαν τον γιο τους, Παύλο. Ο τέταρτος γάμος του ήταν με τη Ζαχαρούλα Χριστοπούλου, με την οποία απέκτησαν μια κόρη, τη Μαρία.