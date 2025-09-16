Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον

Ποια είναι η 39χρονη ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 10:45 Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά
16.09.25 , 10:34 Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης
16.09.25 , 10:33 «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα ΙΧ
16.09.25 , 10:25 Φάρμα - Δημήτρης Δασκαλόπουλος: «Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές υπάρχουν»
16.09.25 , 10:16 Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια
16.09.25 , 10:12 Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά: Η εκκλησία δεν είναι μέσο για followers
16.09.25 , 09:56 Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη
16.09.25 , 09:45 Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
16.09.25 , 09:28 Άννα Βίσση: «Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή χωρίς ουσίες»
16.09.25 , 09:12 Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον
16.09.25 , 09:11 Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα
16.09.25 , 09:03 Η Μαρία Κάλλας και το μυστήριο του θανάτου της
16.09.25 , 09:01 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχέδιο 10 ημερών για να αποφευχθεί το lockdown
16.09.25 , 09:00 Ποιος είναι ο Λευτέρης Δασκαλάκης που θέλει να κερδίσει τη Φάρμα;
16.09.25 , 08:58 «Το 2025 star της τηλεόρασης είναι δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»
Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος - Το μήνυμα στους συμμαθητές του
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Άννα Βίσση: «Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή χωρίς ουσίες»
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη για την Εθνική και τον Αντετοκούνμπο
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Σαν μπαμπάς ήμουν αγαπησιάρης, σαν σύντροφος άπιστος και σαν ηθοποιός απροσδόκητος», είχε πει σε συνέντευξή του ο Κώστας Αρζόγλου, τον Μάρτιο του 2025/ εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη μεγαλύτερη κόρη του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον Αρζόγλου.

Ορόρα Μάριον Αρζόγλου- Στεφανία Γουλιώτη/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ορόρα Μάριον Αρζόγλου- Στεφανία Γουλιώτη/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η 39χρονη ηθοποιός, κόρη του ηθοποιού και της βελγικής καταγωγής ηθοποιού, Εστέλ Μάριον, παρακολούθησε την παράσταση του συγκλονιστικού Οιδίποδα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Ηρώδειο.

Απόλαυσε επί σκηνής τους:  Στεφανία Γουλιώτη, Νίκο Καραθάνο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κωνσταντίνο Μπιμπή, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ορέστη Χαλκιά, Νίκο Χατζόπουλο, Γιάννη Κότσιφα, Έκτορα Λυγίζο, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Θεόβη Στύλλου, Άγγελο Τριανταφύλλου και φωτογραφήθηκε μαζί με τη Στεφανία Γουλιώτη. 

Ορόρα Μάριον Αρζόγλου- Στεφανία Γουλιώτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ορόρα Μάριον Αρζόγλου- Στεφανία Γουλιώτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Ορόρα Μάριον με την εξωτική ομορφιά έχει καταγωγή από την Ελλάδα, το Βέλγιο και τη Ρουάντα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο και επισκεπτόταν τον πατέρα της, όταν δεν είχε σχολείο- Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. 

Σπούδασε υποκριτική στο School of Arts, Roehampton University στο Λονδίνο, με πτυχίο Bachelor of Arts σε Drama, Performances and Film Studies.  Έχει επίσης εκπαιδευτεί σε κλασικό τραγούδι (σε ακαδημία των Βρυξελλών), πιάνο και χορό. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε στην ταινία Almayer’s Folly, το 2011. Γι' αυτή την ερμηνεία υπήρξε υποψήφια για το βελγικό βραβείο Magritte στην κατηγορία "Πιο Υποσχόμενη Ηθοποιός". Επίσης, έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις στο θέατρο, στην Ελλάδα και πιθανόν στο εξωτερικό.

Ο Κώστας Αρζόγλου με τις κόρες τους, Ορόρα Μάριον και Μαρία, τον Ιούλιο του 2025/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Κώστας Αρζόγλου με τις κόρες τους, Ορόρα Μάριον και Μαρία, τον Ιούλιο του 2025/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Κώστας Αρζόγλου έχει τρία παιδιά. Την Ορόρα Μάριον, τον Παύλο- τον οποίο υιοθέτησαν με την πρώην σύζυγό του Έλενα Ακρίτα και τη Μαρία, από τον από τον γάμο του με τη Ζαχαρούλα Χριστοπούλου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΟΡΟΡΑ ΜΑΡΙΟΝ ΑΡΖΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top