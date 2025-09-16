Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον

«Σαν μπαμπάς ήμουν αγαπησιάρης, σαν σύντροφος άπιστος και σαν ηθοποιός απροσδόκητος», είχε πει σε συνέντευξή του ο Κώστας Αρζόγλου, τον Μάρτιο του 2025/ εκπομπή Buongiorno

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη μεγαλύτερη κόρη του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον Αρζόγλου.

Ορόρα Μάριον Αρζόγλου- Στεφανία Γουλιώτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η 39χρονη ηθοποιός, κόρη του ηθοποιού και της βελγικής καταγωγής ηθοποιού, Εστέλ Μάριον, παρακολούθησε την παράσταση του συγκλονιστικού Οιδίποδα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Ηρώδειο.

Απόλαυσε επί σκηνής τους: Στεφανία Γουλιώτη, Νίκο Καραθάνο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κωνσταντίνο Μπιμπή, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ορέστη Χαλκιά, Νίκο Χατζόπουλο, Γιάννη Κότσιφα, Έκτορα Λυγίζο, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Θεόβη Στύλλου, Άγγελο Τριανταφύλλου και φωτογραφήθηκε μαζί με τη Στεφανία Γουλιώτη.

Ορόρα Μάριον Αρζόγλου- Στεφανία Γουλιώτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η Ορόρα Μάριον με την εξωτική ομορφιά έχει καταγωγή από την Ελλάδα, το Βέλγιο και τη Ρουάντα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο και επισκεπτόταν τον πατέρα της, όταν δεν είχε σχολείο- Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι.

Σπούδασε υποκριτική στο School of Arts, Roehampton University στο Λονδίνο, με πτυχίο Bachelor of Arts σε Drama, Performances and Film Studies. Έχει επίσης εκπαιδευτεί σε κλασικό τραγούδι (σε ακαδημία των Βρυξελλών), πιάνο και χορό. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε στην ταινία Almayer’s Folly, το 2011. Γι' αυτή την ερμηνεία υπήρξε υποψήφια για το βελγικό βραβείο Magritte στην κατηγορία "Πιο Υποσχόμενη Ηθοποιός". Επίσης, έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις στο θέατρο, στην Ελλάδα και πιθανόν στο εξωτερικό.

Ο Κώστας Αρζόγλου με τις κόρες τους, Ορόρα Μάριον και Μαρία, τον Ιούλιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Κώστας Αρζόγλου έχει τρία παιδιά. Την Ορόρα Μάριον, τον Παύλο- τον οποίο υιοθέτησαν με την πρώην σύζυγό του Έλενα Ακρίτα και τη Μαρία, από τον από τον γάμο του με τη Ζαχαρούλα Χριστοπούλου.