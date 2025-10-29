Σπυροπούλου: Η βόλτα με τα παιδιά και τη μητέρα της στα νότια προάστια

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πέρασε ένα όμορφο και ήρεμο πρωινό της 28ης Οκτωβρίου, αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα της πρόσωπα, την οικογένειά της.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε σε παιδική χαρά στα νότια προάστια, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της και τα παιδιά της.

Η ίδια, άλλωστε, δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στους δικούς της ανθρώπους, μοιράζοντας συχνά μέσα από τα social media στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Σε μια από τις πιο τρυφερές φωτογραφίες που δημοσίευσε, βλέπουμε τη μητέρα της να παίζει με τον έναν εγγονό της, ενώ ο μικρός Βασίλης, ο πρωτότοκος γιος της παρουσιάστριας, απολαμβάνει ανέμελος τη βόλτα του.

Η ίδια σχολίασε χαρακτηριστικά: «Blessing», συνοδεύοντας τη στιγμή με emoji ευγνωμοσύνης.

Η μαμά της παρουσιάστριας παίζει με τα εγγόνια της

Στην ίδια βόλτα, η Κωνσταντίνα κατέγραψε και μια ακόμη γλυκιά στιγμή. Το παιδικό χεράκι του γιου της να κρατά ένα μικρό κίτρινο λουλούδι.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κρατά το χεράκι του γιου της

Όσο για τα επαγγελματικά της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απάντησε πρόσφατα στις φήμες περί τηλεοπτικής επιστροφής, λέγοντας με χιούμορ: «Δεν ξέρω, θέλω να επιστρέψω. Πάλι τα ίδια θα λέμε; Το καλοκαίρι δεν υπήρξαν συζητήσεις, είχα όμως δεχτεί τηλεφωνήματα νωρίτερα. Μετά βάλαμε μία άνω τελεία και στις συζητήσεις και στις δικές μου σκέψεις. Θα δούμε τώρα».

Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της καθημερινότητάς της, αφήνοντας την τηλεοπτική της επιστροφή «ανοιχτή».