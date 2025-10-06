Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης

Το ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαμά για δεύτερη φορά η Τζένη Θεωνά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, καθώς έγιναν γονείς για δεύτερη φορά! Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή Buongiorno, το αγαπημένο ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι.

Το νέο μέλος της οικογένειας ήρθε στη ζωή το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σε μαιευτήριο των Βορείων Προαστίων. Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο τον γιο της με φυσιολογικό τοκετό, ενώ το νεογέννητο ζύγιζε 3.800 γραμμάρια, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι είναι ένα δυνατό και υγιές μωρό.

Τζένη Θεωνά: Τα παιχνίδια με τον γιο της στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της!

Ο μπέμπης ήρθε για να συμπληρώσει την ευτυχία της οικογένειας, η οποία ήδη μετρούσε ένα ακόμη μέλος, τον πρωτότοκο γιο του ζευγαριού, τον Αρίωνα, που γεννήθηκε το 2019. Πλέον, ο μικρός Αρίωνας έχει έναν αδερφό να του κρατά συντροφιά, μεγαλώνοντας μαζί σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη, μουσική και δημιουργικότητα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

Η εγκυμοσύνη της Τζένης Θεωνά είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Μάιο, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Στη φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει τότε, η ίδια πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, κρατώντας τρυφερά τον 6χρονο γιο της, στέλνοντας το πιο όμορφο μήνυμα για τη μητρότητα.

Τζένη Θεωνά: Γιόρτασε με baby shower λίγο πριν τον τοκετό

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης είναι μαζί αρκετά χρόνια και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και χαμηλών τόνων ζευγάρια της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

Εκείνη, με σταθερή πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, κι εκείνος, με τη μουσική του να έχει ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική σκηνή, έχουν καταφέρει να χτίσουν μια όμορφη οικογένεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

 

ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
