Τζένη Θεωνά: Τα παιχνίδια με τον γιο της στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της!

Μαζί με το Δήμο Αναστασιάδη και τον γιο τους Αρίωνα στον κήπο τους

Η Τζένη Θεωνά διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Η γνωστή ηθοποιός και ο σύζυγός της, Δήμος Αναστασιάδης, ανυπομονούν κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους.

Η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον γιο τους. Όλη η οικογένεια έπαιξε στον κήπο.

«Οκτώβρης. “Στον μήνα μας”. Καλό Μήνα σε όλους! Ό,τι περιμένετε εύχομαι να πραγματοποιηθεί με τον πιο μαγικό τρόπο», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

Πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε την επικείμενη γέννηση του μωρού της με ένα τρυφερό baby shower. Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε ζεστό κλίμα, με την παρουσία των αγαπημένων της φίλων και φυσικά του συζύγου της, Δήμου Αναστασιάδη. 

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει με ένα λαμπερό χαμόγελο στο πλευρό του συντρόφου της και των φίλων της: «Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!», έγραψε.

Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός είναι ήδη γονείς του 6χρονου Αρίωνα, και πλέον ετοιμάζονται να υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, μέσα στις επόμενες ημέρες.

