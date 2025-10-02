Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης

«Ο πατέρας μου ήθελε να πουληθεί και σεβόμαστε απόλυτα την επιθυμία του»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 15:46 Ποια είναι η Εϊσάν Ακσόι που έχει φανατικό κοινό στην Τουρκία
02.10.25 , 15:35 Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις Από Τον Στενό Της Φίλο, Γιάννη Αρμουτίδη
02.10.25 , 15:34 Πυροσβέστες πήγαν για κατάσβεση και τους σημάδεψαν με όπλα
02.10.25 , 15:26 Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
02.10.25 , 15:23 Οι λαμπερές εμφανίσεις στην πρώτη πανελλήνια προβολή της Bugonia
02.10.25 , 14:56 Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της
02.10.25 , 14:44 Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»
02.10.25 , 14:32 Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»
02.10.25 , 14:21 Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
02.10.25 , 14:19 Κοβέσι: «Η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα» - Τι είπε για τα Τέμπη
02.10.25 , 14:08 Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη
02.10.25 , 14:03 Bugonia: Το άγχος του Λάνθιμου και τα άπταιστα ελληνικά της Έμμα Στόουν
02.10.25 , 14:01 Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης
02.10.25 , 13:52 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα
02.10.25 , 13:51 Η Χαρούλα Τσαλπαρά στη σκηνή του THEATRE OF THE NO
Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της
Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»
Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς
Άνοιξε το πρώτο σούπερ μάρκετ χωρίς προσωπικό
Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η κόρη του Γιάννη Πουλόπουλου, Άντα στο Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολύς λόγος έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για το θρυλικό ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου.

Το «Ουράνιο Τόξο» βρίσκεται στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στην Άνοιξη έχει βγει προς πώληση και το ποσό ζαλίζει, καθώς ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα

Η κόρη του τραγουδιστή, Άντα Πουλοπούλου, μίλησε για την απόφαση να πουληθεί το ακίνητο, εξηγώντας πως αυτή ήταν επιθυμία του πατέρα της, ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά η ίδια και η μητέρα της.

«Ο πατέρας μου ήθελε να πουληθεί και σεβόμαστε απόλυτα την επιθυμία του. Εμείς με τη μητέρα μου ήμασταν διατεθειμένες να το ανακαινίσουμε, όμως εκείνος ήταν κάθετος και δεν ήθελε να μπλέξουμε με κάτι τόσο μεγάλο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Οικογενειακή έξοδος το 2015/ NDP

Οικογενειακή έξοδος το 2015/ NDP

Στη συνέχεια, τόνισε πως το ξενοδοχείο αποτελεί οικονομικό βάρος, καθώς χρειάζεται σημαντικές επενδύσεις για την αποκατάστασή του, κάτι που δε θέλει να επωμιστεί.

Παράλληλα διέψευσε τα σενάρια που μιλούν για ξεπούλημα λόγω ανάγκης, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια φυσιολογική κίνηση πώλησης ακινήτου, όπως κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες.

Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης

«Ο πατέρας μου ήταν καλλιτέχνης, όχι επιχειρηματίας. Το ξενοδοχείο δεν αντικατοπτρίζει την κληρονομιά του», κατέληξε η Άντα Πουλοπούλου.

Το ιστορικό «Ουράνιο Τόξο»

Το εν λόγω ξενοδοχείο  αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα βόρεια προάστια και φιλοξένησε πολλούς επώνυμους και κοσμικούς της δεκαετίας του 1970.

Ιδίως τη δεκαετία του ΄80 ήταν το αγαπημένο στέκι αθλητών, με την ομάδα του Ολυμπιακού να το επιλέγει ως μόνιμο κατάλυμα καθώς και της Εθνικής Ελλάδας  με προπονητή εκείνα τα χρόνια τον Αλκέτα Παναγούλια.

Ο θάνατος σε ηλικία 79 ετών

Ο Γιάννης Πουλόπουλος, ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές του «Νέου Κύματος», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Γιάννης Πουλόπουλος

Ο σπουδαίος ερμηνευτής αντιμετώπιζε μακροχρόνια καρδιακά προβλήματα και άφησε την τελευταία του πνοή τον Αύγουστο του 2020, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Αττικόν, όπου νοσηλευόταν λόγω πνευμονολογικών επιπλοκών.

Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης

Είχε γεννηθεί στις 29 Ιουνίου 1941 στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας. Μετακόμισε μικρός στην Αθήνα με τους γονείς του, όμως σε ηλικία πέντε ετών έχασε τη μητέρα του, μεγαλώνοντας μαζί με τον πατέρα του, Γιώργο, και τον μικρότερο αδελφό του, Βασίλη.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΑΝΤΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top