Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης

Πολύς λόγος έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για το θρυλικό ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου.

Το «Ουράνιο Τόξο» βρίσκεται στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στην Άνοιξη έχει βγει προς πώληση και το ποσό ζαλίζει, καθώς ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η κόρη του τραγουδιστή, Άντα Πουλοπούλου, μίλησε για την απόφαση να πουληθεί το ακίνητο, εξηγώντας πως αυτή ήταν επιθυμία του πατέρα της, ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά η ίδια και η μητέρα της.

«Ο πατέρας μου ήθελε να πουληθεί και σεβόμαστε απόλυτα την επιθυμία του. Εμείς με τη μητέρα μου ήμασταν διατεθειμένες να το ανακαινίσουμε, όμως εκείνος ήταν κάθετος και δεν ήθελε να μπλέξουμε με κάτι τόσο μεγάλο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Οικογενειακή έξοδος το 2015/ NDP

Στη συνέχεια, τόνισε πως το ξενοδοχείο αποτελεί οικονομικό βάρος, καθώς χρειάζεται σημαντικές επενδύσεις για την αποκατάστασή του, κάτι που δε θέλει να επωμιστεί.

Παράλληλα διέψευσε τα σενάρια που μιλούν για ξεπούλημα λόγω ανάγκης, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια φυσιολογική κίνηση πώλησης ακινήτου, όπως κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες.

«Ο πατέρας μου ήταν καλλιτέχνης, όχι επιχειρηματίας. Το ξενοδοχείο δεν αντικατοπτρίζει την κληρονομιά του», κατέληξε η Άντα Πουλοπούλου.

Το ιστορικό «Ουράνιο Τόξο»

Το εν λόγω ξενοδοχείο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τα βόρεια προάστια και φιλοξένησε πολλούς επώνυμους και κοσμικούς της δεκαετίας του 1970.

Ιδίως τη δεκαετία του ΄80 ήταν το αγαπημένο στέκι αθλητών, με την ομάδα του Ολυμπιακού να το επιλέγει ως μόνιμο κατάλυμα καθώς και της Εθνικής Ελλάδας με προπονητή εκείνα τα χρόνια τον Αλκέτα Παναγούλια.

Ο θάνατος σε ηλικία 79 ετών

Ο Γιάννης Πουλόπουλος, ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές του «Νέου Κύματος», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής αντιμετώπιζε μακροχρόνια καρδιακά προβλήματα και άφησε την τελευταία του πνοή τον Αύγουστο του 2020, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Αττικόν, όπου νοσηλευόταν λόγω πνευμονολογικών επιπλοκών.

Είχε γεννηθεί στις 29 Ιουνίου 1941 στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας. Μετακόμισε μικρός στην Αθήνα με τους γονείς του, όμως σε ηλικία πέντε ετών έχασε τη μητέρα του, μεγαλώνοντας μαζί με τον πατέρα του, Γιώργο, και τον μικρότερο αδελφό του, Βασίλη.

