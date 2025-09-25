Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα

Το «Ουράνιο Τόξο» στην Άνοιξη αναζητά αγοραστή

25.09.25 , 12:41 Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Μια είδηση που αφορά στον Γιάννη Πουλόπουλο, λίγα χρόνια μετά τον θάνατό του, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε ιδρύσει ένα ξενοδοχείο στην περιοχή των βορείων προαστίων, συγκεκριμένα στην Άνοιξη, με το όνομα «Ουράνιο Τόξο». 

Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα

Το ξενοδοχείο αυτό το διηύθυνε ο ίδιος για πολλά χρόνια, ενώ μετά τον θάνατό του, πέρασε στην κληρονομιά της συζύγου του, Μπέτυς, και της κόρης τους, Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», το ξενοδοχείο βγήκε προς πώληση μέσω πλειστηριασμού, με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα

 Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν πλάνα από την παρούσα κατάσταση του ξενοδοχείου, το οποίο πλέον είναι εγκαταλελειμμένο. 

Ωστόσο, ο μεσίτης που έχει αναλάβει την πώληση επισημαίνει τις εξαιρετικές προοπτικές που παρουσιάζει, καθώς βρίσκεται σε πολύ καλή τοποθεσία.

Ο Γιάννης Ρεβύθης, ο μεσίτης που χειρίζεται την πώληση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η αρχική τιμή ορίστηκε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η οικογένεια είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με σοβαρούς ενδιαφερόμενους αγοραστές. Το ακίνητο θα μπορούσε να μετατραπεί σε οίκο ευγηρίας, εκπαιδευτικό κέντρο ή ακόμα και σε γραφειακό χώρο. Η στρατηγική του θέση, κοντά στην εθνική οδό, το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό. Ο Γιάννης Πουλόπουλος το διαχειριζόταν για πολλά χρόνια, ενώ αργότερα το νοίκιαζε. Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με δύο ενδιαφερόμενους, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία.»
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
