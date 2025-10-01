«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»

Όσα αποκάλυψε πολύ γνωστή τηλεοπτική παραγωγός

01.10.25 , 18:05 «Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η Φρόσω Ράλλη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έχει υπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της ιδιωτικής τηλεόρασης, όπως τους Απαράδεκτους, τις Τρεις Χάριτες, το Μεν και Δεν, και δεκάδες ακόμα. Η οικογένειά της, είχε τα θρυλικά Στούντιο ΑΤΑ

«Όταν τελείωσαν οι Απαράδεκτοι έκανα μαύρα Χριστούγεννα έκλαιγα με λυγμούς»

Ο λόγος για τη Φρόσω Ράλλη, που το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno, όπου μίλησε για τη νέα σειρά του MEGA, Hotel Elvira την οποία υπογράφει ως παραγωγός, αλλά και για τη ζωή της.

«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»

«Έχω μεγάλη συγκίνηση που βγαίνει η σειρά μας. Την έχουμε τελειώσει από πέρυσι και ανυπομονώ να βγει στον αέρα. Συγκίνηση και χαρά έχω. Ελβίρα έλεγαν την μητέρα μου και έχω συγκίνηση που βγαίνει μια σειρά με το όνομα της μητέρας μου. Ξαναμπήκα στην δουλειά μετά από 10 χρόνια που είχα φύγει για να κάνω αυτό που πάντα αγαπούσα, την καλλιτεχνική διεύθυνση και την παραγωγή φυσικά», είπε αρχικά.

«Είναι δύσκολο να βγει μια κωμωδία σε αυτή την περίεργη δυστυχώς μαύρη εποχή που ζούμε. Και γι’ αυτό δεν βγαίνουν και πολλές κωμωδίες, γιατί δεν μπορούμε να αυτοσαρκαστούμε, δεν μπορούμε να πούμε πράγματα. Αυτή είναι μια κωμωδία με ωραίους χαρακτήρες που κάνουν διάφορα τρελά», πρόσθεσε. 

«Ό,τι κι αν λένε για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τη σκόνη του θα τρώνε!»

Η Φρόσω Ράλλη είπε στη συνέχεια: «Το ευχαριστήθηκα γιατί ήταν σούπερ ηθοποιοί, καλοί άνθρωποι. Ήταν δύσκολο γιατί μέσα στο καταχείμωνο κάναμε ότι είναι καλοκαίρι. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν βλέπουμε συχνά κωμωδία καθημερινό, είναι πρόκληση και πολύ σωστή κίνηση του MEGA. Χτίζεις μία συνήθεια έτσι, θέλεις να δεις την συνέχεια. Πιστεύω ότι η μητέρα μου από εκεί πάνω θα στείλει την καλή της ενέργεια και θα πάμε καλά. Πιστεύω ότι αυτοί που έχουν «φύγει» υπάρχουν γύρω μας».

«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»

Η Φρόσω Ράλλη ανέφερε επίσης: «Όταν κάναμε τους Απαράδεκτους, στην αρχή όλοι ήταν λίγο ξινισμένοι. Πάντα αποζητούσα την αποδοχή του πατέρα μου. Ποτέ δεν ήθελα να δημιουργήσω οικογένεια, δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, αφέθηκα, έγινα 200 κιλά».

