Αμαλία Κωστοπούλου: Ρομαντική βόλτα με σκάφος με τον σύντροφό της

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 23:45 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
29.09.25 , 23:31 Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός
29.09.25 , 23:25 Καιρός: Εικόνες Από Την Κακοκαιρία Σε Κρήτη - Δυτική Ελλάδα
29.09.25 , 23:16 Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
29.09.25 , 23:05 Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
29.09.25 , 23:05 Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας και τα νεύρα!
29.09.25 , 22:50 Madonna: Αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της!
29.09.25 , 22:45 Φάρμα: Η δεύτερη δοκιμασία ασυλίας γίνεται στη λίμνη Λάδωνα!
29.09.25 , 22:15 Άννα Μπεζάν - Δημήτρης Παππάς: Η κόρη τους, Χριστίνα Νεκταρία έγινε τριών!
29.09.25 , 22:07 Kρήτη: Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου πρότεινε ο εισαγγελέας
29.09.25 , 22:05 Φάρμα: Η ανταλλαγή που πρότεινε να κάνει ο Δημήτρης στους «Πράσινους»!
29.09.25 , 21:57 Αμαλία Κωστοπούλου: Ρομαντική βόλτα με σκάφος με τον σύντροφό της
29.09.25 , 21:57 Δημοσκόπηση Alco για τον Alpha: 12,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ
29.09.25 , 21:36 Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
29.09.25 , 21:35 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Θεσσαλονίκη: 16χρονη έκλεινε ερωτικά ραντεβού για 200 ευρώ - Βίντεο
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές & αδειάζουν λογαριασμούς!
Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ξεχωριστή απόδραση με τον αρραβωνιαστικό της, Τζέικ Μέντγουελ απολαμβάνει η Αμαλία Κωστοπούλου και θέλησε να μοιραστεί στιγμιότυπα με τους followers της στα προσωπικά της social media στα οποία είναι πλέον ιδιαίτερα ενεργή.

Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη

Το ερωτευμένο ζευγάρι που ετοιμάζεται σιγά σιγά για τον επικείμενο γάμο του, επιβιβάστηκε σε ένα σκάφος για μια ρομαντική βόλτα, με την Αμαλία Κωστοπούλου να απαθανατίζει τη στιγμή και φυσικά, τον αγαπημένο της. Η αλήθεια ειναι πως η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού είναι πολύ ερωτευμένη και δεν το κρύβει!

αμαλια κωστοπουλου

Μετά τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες, το ζευγάρι επέστρεψε στη βάση του, με την Αμαλία να δίνει το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο εκατομμυριούχος σύντροφός της Τζέικ Μέντγουελ

Ο Τζεικ Μέντγουελ είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Είναι συνιδρυτής και εταίρος της 8VC, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ και το Όστιν του Τέξας. Στην 8VC, είναι υπεύθυνος για τον τομέα του εφοδιασμού και των μεταφορών. Το 2020, ανακηρύχθηκε από το PitchBook ως ο πιο ενεργός επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας εφοδιασμού.

Πριν από την εργασία του στην 8VC, ο Medwell συνίδρυσε αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων:

The Kairos Society: Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνδέει νέους επιχειρηματίες με ηγέτες του κλάδου.

Solé Bicycle Co.: Μια εταιρεία ποδηλάτων που ίδρυσε ενώ ήταν στο κολέγιο.

Humin: Μια εταιρεία λογισμικού για κινητά τηλέφωνα που εξαγοράστηκε από την IAC (μητρική εταιρεία της Tinder).

BATON: Μια εταιρεία τεχνολογίας logistics που εξαγοράστηκε από την Ryder Systems.

Terminal Logistics: Μια εταιρεία υπολογιστικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αποθηκών.

Ο Τζέικ Μέντγουελ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας το 2011 και έκτοτε δίνει διαλέξεις για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Το 2017 συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του Forbes. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συνίδρυσε την Operation Masks για να βοηθήσει στην παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε ιατρικό προσωπικό.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top