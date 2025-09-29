Αμαλία Κωστοπούλου: Ρομαντική βόλτα με σκάφος με τον σύντροφό της

Μία ξεχωριστή απόδραση με τον αρραβωνιαστικό της, Τζέικ Μέντγουελ απολαμβάνει η Αμαλία Κωστοπούλου και θέλησε να μοιραστεί στιγμιότυπα με τους followers της στα προσωπικά της social media στα οποία είναι πλέον ιδιαίτερα ενεργή.

Το ερωτευμένο ζευγάρι που ετοιμάζεται σιγά σιγά για τον επικείμενο γάμο του, επιβιβάστηκε σε ένα σκάφος για μια ρομαντική βόλτα, με την Αμαλία Κωστοπούλου να απαθανατίζει τη στιγμή και φυσικά, τον αγαπημένο της. Η αλήθεια ειναι πως η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού είναι πολύ ερωτευμένη και δεν το κρύβει!

Μετά τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες, το ζευγάρι επέστρεψε στη βάση του, με την Αμαλία να δίνει το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο εκατομμυριούχος σύντροφός της Τζέικ Μέντγουελ

Ο Τζεικ Μέντγουελ είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Είναι συνιδρυτής και εταίρος της 8VC, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ και το Όστιν του Τέξας. Στην 8VC, είναι υπεύθυνος για τον τομέα του εφοδιασμού και των μεταφορών. Το 2020, ανακηρύχθηκε από το PitchBook ως ο πιο ενεργός επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας εφοδιασμού.

Πριν από την εργασία του στην 8VC, ο Medwell συνίδρυσε αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων:

The Kairos Society: Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνδέει νέους επιχειρηματίες με ηγέτες του κλάδου.

Solé Bicycle Co.: Μια εταιρεία ποδηλάτων που ίδρυσε ενώ ήταν στο κολέγιο.

Humin: Μια εταιρεία λογισμικού για κινητά τηλέφωνα που εξαγοράστηκε από την IAC (μητρική εταιρεία της Tinder).

BATON: Μια εταιρεία τεχνολογίας logistics που εξαγοράστηκε από την Ryder Systems.

Terminal Logistics: Μια εταιρεία υπολογιστικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αποθηκών.

Ο Τζέικ Μέντγουελ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας το 2011 και έκτοτε δίνει διαλέξεις για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Το 2017 συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του Forbes. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συνίδρυσε την Operation Masks για να βοηθήσει στην παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε ιατρικό προσωπικό.