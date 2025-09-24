Δημήτρης Σταρόβας: «Ορισμένοι από εσάς ή είστε ηλίθιοι, ή είστε... ηλίθιοι»

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Δημήτρης Σταρόβας, καθώς επιτήδειοι χρησιμοποίησαν την εικόνα και το όνομά του για να παραπλανήσουν το κοινό και να πουλήσουν το προϊόν τους.

Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο εμφανίζεται «ο ίδιος» να δηλώνει ψευδώς ότι έχασε βάρος πίνοντας συγκεκριμένους καφέδες.

Έτσι, ο γνωστός καλλιτέχνης μέσα από ανάρτησή του στα social media το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, διέψευσε κατηγορηματικά το περιεχόμενο του βίντεο και προειδοποίησε τους διαδικτυακούς του φίλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Προσοχή, απάτη. Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου, και με φωνή που μου φόρεσαν, λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες. Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Σταρόβα

Το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Σταρόβας, φανερά εκνευρισμένος, πόσταρε ένα βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, όπου τα έβαλε όχι μόνο με τους απατεώνες, αλλά και με αυτούς που τους πιστεύουν.

Όπως είδαμε και στο βίντεο του Breakfast@Star, ο Δημήτρης, ανάμεσα σε άλλα είπε: «Έχω στεναχωρηθεί με σχόλια τύπου: "Άλλα μας έλεγες... πόσο ψεύτικος είσαι"». Σε άλλο σημείο και μην μπορώντας να συγκρατήσει τον θυμό του, σχολίασε: «Ορισμένοι από εσάς ή είστε ηλίθιοι, ή είστε... ηλίθιοι».

Δείτε ολόκληρο το βίντεο του Δημήτρη Σταρόβα

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star