Αμαλία Κωστοπούλου: «Είπα γεια στη γιαγιά μου και ξέσπασα σε δάκρυα»

Συγκινεί η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους μοιράστηκε η Αμαλία Κωστοπούλου. Μέσω ανάρτησής της η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου αποκάλυψε πως η γαρδένια της έβγαλε το πρώτο της άνθος, γεγονός που τη γέμισε χαρά και συγκίνηση.

Η γαρδένια έχει ιδιαίτερη σημασία για την Αμαλία Κωστοπούλου, καθώς τη συνδέει με τη γιαγιά της. Μετακομίζοντας στο Όστιν πήρε μαζί της μια γλάστρα από το σπίτι της στο Λος Άντζελες, αποφασίζοντας να φυτέψει εκεί μια γαρδένια. Παρά τις προσπάθειές της το αγαπημένο της φυτό δεν ευδοκιμούσε, ωστόσο όλα άλλαξαν μετά τον σημερινό της περίπατο. 

Η συγκινητική ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου

«Οι γαρδένιες ήταν πάντα το αγαπημένο μου λουλούδι. Η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου τις φρόντιζε στο χωριό της στον Βόλο και κάθε φορά που ερχόταν να μας επισκεφθεί στην Αθήνα, έφερνε σε μένα και την αδερφή μου ξηρούς καρπούς για σνακ, αλλά το πιο σημαντικό, σπόρους γαρδένιας.

Αυτοί φύτρωναν στο παράθυρο της κουζίνας μας και γέμιζαν την αυλή με το πιο όμορφο άρωμα. Κάθε φορά που τις έβλεπα, τη σκεφτόμουν. Ακόμα κι όταν έλειπε, ήταν πάντα εκεί. Όταν μετακόμισα στο Όστιν, πήρα μαζί μου αυτή τη μεγάλη πράσινη γλάστρα από το σπίτι μου στο Λος Άντζελες και αποφάσισα να φυτέψω μια γαρδένια. Για να κουβαλήσω μαζί μου ένα κομμάτι από τη ζωή μου στο Λος Άντζελες και τις ρίζες μου στην Ελλάδα.

Από τον Απρίλιο προσπαθώ να τη βοηθήσω να μεγαλώσει χωρίς επιτυχία. Σήμερα, γύρισα από τον περίπατό μου και είδα το πρώτο της άνθος. Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Είπα “γεια σου γιαγιά!” και ξέσπασα σε δάκρυα. Μερικές φορές είναι τα μικρά πράγματα που μοιάζουν με τα μεγαλύτερα δώρα», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

 

 

