Κατερίνα Διδασκάλου: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα»!

Την Κατερίνα Διδασκάλου φιλοξένησε στην εκπομπή του το απόγευμα της Τρίτης ο Κώστας Τσουρός. Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή τον τρίτο κύκλο της σειράς “Ηλέκτρα”, στην οποία πρωταγωνιστεί, άνοιξε την καρδιά της μιλώντας για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

«Είμαι εγγενώς αισιόδοξη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν “βγαίνει” η ζωή. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες κάθε μέρα που ξυπνάμε για τα μικρά, απλά πράγματα. Τα θεωρούμε αυτονόητα αλλά δεν θα ‘πρεπε, γιατί δεν είναι», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Ο γιος μου δε θέλει να φωτογραφίζεται πολύ. Είναι φωτογράφος -για να καταλάβεις- και δεν έχει Instagram. Τα παιδιά μου είναι ο μεγάλος μου πλούτος, η μεγάλη μου χαρά, μου δίνουν αισιοδοξία», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της κουβέντας η ηθοποιός, όταν η συζήτηση στράφηκε στην οικογένειά της.

«Έχω λείψει πολύ από τα παιδιά μου. Τώρα είναι πια η εποχή που φεύγω από το σπίτι χωρίς τύψεις. Το χρεώνω αυτό στον εαυτό μου, αν και οι τύψεις είναι ένα περιττό συναίσθημα, δεν προσφέρουν τίποτα σε κανέναν. Φυσικά και μου έχουν κάνει παράπονα», πρόσθεσε.

«Ακόμα και τα εγγόνια μου -παρότι έχουν έρθει στο θέατρο και τους αρέσει- παραπονιούνται όταν φεύγω από το σπίτι, μου λένε: πάλι θα φύγεις; Ο γιος μου ήταν πάρα πολύ σκληρός, του έλεγε ότι δεν τον νοιάζει… κι αυτό καμιά φορά είναι χειρότερο, γιατί βλέπεις ότι δεν το εκφράζει.

Η κόρη μου, η Φλώρα, θυμάμαι ότι μου είχε πει 10 ετών: "Φύγε, γιατί αν δε φύγεις τώρα, δε θα σε αφήσω να φύγεις καθόλου"», δήλωσε στον Κώστα Τσουρό.

«Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι ποτέ δεν έφυγα από το σπίτι για διασκέδαση, έφευγα μόνο για τη δουλειά. Όσο αργά κι αν κοιμόμουν, το πρωί στις 6 ήμουν στο πόδι. Δεν τους έφτιαχνε πρωινό η κυρία που τους είχα εκεί, σηκωνόμουν και το έφτιαχνα εγώ. Έχω περάσει πολύ μόνη με τα παιδιά, είναι δύσκολο αλλά σε κάνει να βλέπεις και πόσο δυνατός είσαι», παραδέχτηκε συγκινημένη η Κατερίνα Διδασκάλου.