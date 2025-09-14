Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Μαζί στη συναυλία της Άννας Βίσση

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ

Το βράδυ του Σαββάτου, 14 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση πραγματοποίησε μια μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και 65.000 θεατές την αποθέωσαν.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε πολλές από τις επιτυχίες της και διασκέδασε τους θαυμαστές της.

Μάλιστα, στη sold out συναυλία της Άννας Βίσση βρέθηκαν και αρκετά πρόσωπα της εγχώριας σόουμπιζ. Ανάμεσα στο κοινό ήταν κι ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά.

Το ερωτευμένο ζευγάρι έφτασε στο Καλλιμάρμαρο λίγο μετά την έναρξη της συναυλίας και η κάμερα της εκπομπής Weekend Live τους κατέγραψε.

«Καλή αρχή σε όλους», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην ερώτηση που δέχτηκε από τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ και μπήκε στο στάδιο. «Ήταν υπέροχη η συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου», δήλωσε μόνο από την πλευρά της η Μαρία Αντωνά.