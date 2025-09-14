Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Μαζί στη συναυλία της Άννας Βίσση

Οι δηλώσεις του ζευγαριού στην κάμερα

14.09.25 , 16:25
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ του Σαββάτου, 14 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση πραγματοποίησε μια μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο και 65.000 θεατές την αποθέωσαν.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε πολλές από τις επιτυχίες της και διασκέδασε τους θαυμαστές της.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Μαζί στη συναυλία της Άννας Βίσση

Μάλιστα, στη sold out συναυλία της Άννας Βίσση βρέθηκαν και αρκετά πρόσωπα της εγχώριας σόουμπιζ. Ανάμεσα στο κοινό ήταν κι ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά.

Το ερωτευμένο ζευγάρι έφτασε στο Καλλιμάρμαρο λίγο μετά την έναρξη της συναυλίας και η κάμερα της εκπομπής Weekend Live τους κατέγραψε.

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Μαζί στη συναυλία της Άννας Βίσση

«Καλή αρχή σε όλους», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην ερώτηση που δέχτηκε από τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ και μπήκε στο στάδιο. «Ήταν υπέροχη η συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου», δήλωσε μόνο από την πλευρά της η Μαρία Αντωνά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
