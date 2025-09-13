Γιώργος Λιάγκας: Μάχιμος λίγο πριν επιστρέψει στην τηλεοπτική αρένα!

Ο Γιώργος Λιάγκας μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του Πρωινού τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 09:00 το πρωί, με ανανεωμένη ομάδα.

Μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο παρουσιαστής μπήκε ξανά στο γυμναστήριο, δείχνοντας πως θέλει να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ στην πρωινή ζώνη.

Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram: στο πρώτο έγραψε χαρακτηριστικά «Ερχόμαστε γυμνασμένοι», ενώ στο δεύτερο πόζαρε με τον γυμναστή του. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη, γνωστό personal trainer, που στο παρελθόν υπήρξε σύντροφος της κόρης της Δέσποινας Βανδή, Μελίνας Νικολαΐδη.

Ο Πολυχρονιάδης έχει συνεργαστεί και με άλλα μεγάλα ονόματα της σόουμπιζ, ανάμεσά τους η ίδια η Βανδή κι η Έλλη Κοκκίνου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα με τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη /Φωτογραφία Instagram

«Μάχιμοι», σχολίασε ο Λιάγκας για τον ίδιο και τον προπονητή του, δείχνοντας πως είναι πανέτοιμος για τη «μάχη» της τηλεθέασης.