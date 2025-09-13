Γιώργος Λιάγκας: Μάχιμος λίγο πριν επιστρέψει στην τηλεοπτική αρένα!

Το χιουμοριστικό σχόλιο του παρουσιαστή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.09.25 , 16:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου
13.09.25 , 16:31 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Πέταξε» στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής!
13.09.25 , 16:26 Δανάη Μπάρκα: «Δε μου άρεσε η τηλεόραση σαν ιδέα, δε με φανταζόμουν εκεί!»
13.09.25 , 15:59 Σάλος με την ανάρτηση της Τουρκίας μετά τον αγώνα: «Κανένα έλεος»
13.09.25 , 15:38 Σπανούλης: «Κάναμε παιδαριώδη λάθη, έχουμε άλλη μια ευκαιρία»
13.09.25 , 15:24 Route 360: Θα αντέξει το σκάφος τον τυφώνα που έρχεται;
13.09.25 , 15:06 Γιώργος Λιάγκας: Μάχιμος λίγο πριν επιστρέψει στην τηλεοπτική αρένα!
13.09.25 , 15:01 Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο -Το ΙΧ έπεσε στον γκρεμό
13.09.25 , 14:23 Route 360: Γιάννης & Βάσω επισκέφτηκαν το χωρίο που βουλιάζει!
13.09.25 , 14:15 Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω υπάρξει σε τοξική σχέση» - Τι αποκάλυψε η ηθοποιός
13.09.25 , 13:39 Η Citroën στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E
13.09.25 , 13:18 Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο
13.09.25 , 13:12 Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου
13.09.25 , 13:11 Κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο η χήρα του Τσάρλι Κερκ
13.09.25 , 12:59 Ανδρομάχη - Ο γιος της έγινε ενός: «Σ’ ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»
Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα βίντεο για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Πέταξε» στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Σάλος με την ανάρτηση της Τουρκίας μετά τον αγώνα: «Κανένα έλεος»
Παναγιώτης Στάθης: Η σπάνια φωτογραφία με την κούκλα κόρη του, Καλλίνθια
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Έκανε πράξη το όνειρο που είχε με τον σύζυγό της!
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο η χήρα του Τσάρλι Κερκ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα insta stories του Γιώργου Λιάγκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Λιάγκας μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του Πρωινού τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 09:00 το πρωί, με ανανεωμένη ομάδα. 

Μαρία Αντωνά: Οι ευχές στον Γιώργο Λιάγκα για την τηλεοπτική του πρεμιέρα

Μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο παρουσιαστής μπήκε ξανά στο γυμναστήριο, δείχνοντας πως θέλει να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ στην πρωινή ζώνη. 

Γιώργος Λιάγκας: Μάχιμος λίγο πριν επιστρέψει στην τηλεοπτική αρένα!

Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram: στο πρώτο έγραψε χαρακτηριστικά «Ερχόμαστε γυμνασμένοι», ενώ στο δεύτερο πόζαρε με τον γυμναστή του. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη, γνωστό personal trainer, που στο παρελθόν υπήρξε σύντροφος της κόρης της Δέσποινας Βανδή, Μελίνας Νικολαΐδη. 

Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του

Ο Πολυχρονιάδης έχει συνεργαστεί και με άλλα μεγάλα ονόματα της σόουμπιζ, ανάμεσά τους η ίδια η Βανδή κι η Έλλη Κοκκίνου.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα με τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα με τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη /Φωτογραφία Instagram

«Μάχιμοι», σχολίασε ο Λιάγκας για τον ίδιο και τον προπονητή του, δείχνοντας πως είναι πανέτοιμος για τη «μάχη» της τηλεθέασης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top