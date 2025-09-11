Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανακοίνωση που έκανε μέσω των social media

«Σύντομα μπαίνω κι ανεβαίνω...»

Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου ενημέρωσε με βίντεο στο Instagram, ότι σύντομα θα βρίσκεται ενεργός και στο TikTok (το οποίο αναφέρει ως ΤΤ) εκεί όπου θα μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς του.  

Γιώργος Μαζωνάκης: «Απαντά» με μηνύσεις για πλαστογραφία και υπεξαίρεση

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, εύχομαι να είστε καλά. Σύντομα παρακαλώ μπαίνω και ανεβαίνω στο ΤΤ, ο Μαζώ στο ΤΤ. Για να δούμε…», λέει στο βίντεο που πόσταρε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα ανακοίνωση που έκανε μέσω των social media

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου 2025. Σύμφωνα με πηγές, η εισαγωγή έγινε με εισαγγελική εντολή, χωρίς τη συναίνεσή του, μετά από αίτημα της οικογένειάς του. Μετά από πέντε ημέρες, ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του κι ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Έστειλε νέο μήνυμα φορώντας μόνο... την πετσέτα του

Μετά την έξοδό του δημοσίευσε βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος σε αυτή τη «δοκιμασία». Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο τραγουδιστής δεν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα και ότι η εισαγωγή του ήταν αποτέλεσμα «άθλιας μεθόδευσης».

Λίγες εβδομάδες μετά το εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική και τις νέες πληροφορίες για τις κακές σχέσεις με την οικογένειά του, ο «Μαζώ» ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον των δικών του. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβάλει μηνύσεις, που ούτως ή άλλως ετοίμαζε να υποβάλει, για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του. Οικονομικής φύσεως, αλλά και για πλαστογραφία και υπεξαίρεση. Από κει και πέρα μελετάμε τα στοιχεία, για να δούμε και την ακούσια νοσηλεία. Θα προβούμε και εκεί σε μηνύσεις, προφανώς γιατί έγιναν παράτυπα και παράνομα πράγματα. Οι μηνύσεις θα είναι κατά παντός υπευθύνου», αναφέρει ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης στο Secret της εφημερίδας Παραπολιτικά.

