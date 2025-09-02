Γιώργος Μαζωνάκης: Έστειλε νέο μήνυμα φορώντας μόνο... την πετσέτα του

Δείτε την ανάρτηση του γνωστού ερμηνευτή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:58 Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
Όσα αποκάλυψε πρόσφατα ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα μήνυμα όλο νόημα δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο διάστημα μετά τη νοσηλεία του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έπειτα από εισαγγελική εντολή, η οποία παρακινήθηκε από πρόσωπα του στενού οικογενειακού του κύκλου. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Απαντά» με μηνύσεις για πλαστογραφία και υπεξαίρεση

 

 

Ο αγαπημένος ερμηνευτής φαίνεται ότι επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς μετά την περιπέτειά του, ενώ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά παντός υπευθύνου, δίνοντας την απάντησή του σε εκείνους που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβάλει μηνύσεις, που ούτως ή άλλως ετοίμαζε να υποβάλει, για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του. Οικονομικής φύσεως, αλλά και για πλαστογραφία και υπεξαίρεση. Από κει και πέρα μελετάμε τα στοιχεία, για να δούμε και την ακούσια νοσηλεία. Θα προβούμε και εκεί σε μηνύσεις, προφανώς γιατί έγιναν παράτυπα και παράνομα πράγματα. Οι μηνύσεις θα είναι κατά παντός υπευθύνου».

 

 

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο και το μήνυμα όλο νόημα του τραγουδιστή

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε μία φωτογραφία του στα social media στην οποία φαίνεται να ποζάρει μόνο με μία πετσέτα, γράφοντας όλο νόημα στη λεζάντα: 

«Όλα καλά Γιώργο; Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια», θέλοντας να στείλει με αυτόν τον τρόπο το μήνυμά του για όσα έχουν δημοσιευθεί για εκείνον το τελευταίο διάστημα. 

Δείτε το story του Γιώργου Μαζωνάκη: 

Γιώργος Μαζωνάκης: Έστειλε νέο μήνυμα φορώντας μόνο... την πετσέτα του

Φωτογραφία: Instagram.com
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top