Γιώργος Μαζωνάκης: Έστειλε νέο μήνυμα φορώντας μόνο... την πετσέτα του

Ένα μήνυμα όλο νόημα δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο διάστημα μετά τη νοσηλεία του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έπειτα από εισαγγελική εντολή, η οποία παρακινήθηκε από πρόσωπα του στενού οικογενειακού του κύκλου.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής φαίνεται ότι επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς μετά την περιπέτειά του, ενώ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά παντός υπευθύνου, δίνοντας την απάντησή του σε εκείνους που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβάλει μηνύσεις, που ούτως ή άλλως ετοίμαζε να υποβάλει, για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του. Οικονομικής φύσεως, αλλά και για πλαστογραφία και υπεξαίρεση. Από κει και πέρα μελετάμε τα στοιχεία, για να δούμε και την ακούσια νοσηλεία. Θα προβούμε και εκεί σε μηνύσεις, προφανώς γιατί έγιναν παράτυπα και παράνομα πράγματα. Οι μηνύσεις θα είναι κατά παντός υπευθύνου».

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε μία φωτογραφία του στα social media στην οποία φαίνεται να ποζάρει μόνο με μία πετσέτα, γράφοντας όλο νόημα στη λεζάντα:

«Όλα καλά Γιώργο; Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια», θέλοντας να στείλει με αυτόν τον τρόπο το μήνυμά του για όσα έχουν δημοσιευθεί για εκείνον το τελευταίο διάστημα.

Δείτε το story του Γιώργου Μαζωνάκη:

Φωτογραφία: Instagram.com