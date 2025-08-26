Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο και το μήνυμα όλο νόημα του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στα social media μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαϊτείο.
Οικογένεια Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του: «Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη»
Το μεσημέρι του Σαββάτου 23/8 ο τραγουδιστής αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Instagram πως επισκέφτηκε κουρείο, ανεβάζοντας μια φωτογραφία, όπου φαίνεται καθισμένος στην καρέκλα του κουρείου με αφρό στο πρόσωπό του.
Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
Σήμερα Τρίτη 26/8 πραγματοποίησε νέα ανάρτηση όλο νόημα. Ειδικότερα δημοσίευσε ένα βίντεο από τη θάλασσα, στο οποίο ακούγεται να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».
Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τα άκρα, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια σχετικά με τον εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Σε συεννοήση με τον δικηγόρο του σχεδιάζει τις επόμενες του και παράλληλα προετοιμάζεται για την επιστροφή του στις αθηναϊκές πίστες.
