Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο και το μήνυμα όλο νόημα του τραγουδιστή

«Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα»

Δείτε το βίντεο που πόσταρε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στα social media μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαϊτείο.

Οικογένεια Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του: «Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη»

Το μεσημέρι του Σαββάτου 23/8 ο τραγουδιστής αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Instagram πως επισκέφτηκε κουρείο, ανεβάζοντας μια φωτογραφία, όπου φαίνεται καθισμένος στην καρέκλα του κουρείου με αφρό στο πρόσωπό του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα

Σήμερα Τρίτη 26/8 πραγματοποίησε νέα ανάρτηση όλο νόημα. Ειδικότερα δημοσίευσε ένα βίντεο από τη θάλασσα, στο οποίο ακούγεται να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».

«Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης

 «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τα άκρα, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια σχετικά με τον εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Σε συεννοήση με τον δικηγόρο του σχεδιάζει τις επόμενες του και παράλληλα προετοιμάζεται για την επιστροφή του στις αθηναϊκές πίστες. 

 

