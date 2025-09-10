Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της

Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 00:18 Φωτιά Πάτρα: Αθωώνει τους δύο προφυλακισμένους νέους το πόρισμα
10.09.25 , 23:54 48ωρη Απεργία Ταξί: Προπηλάκισαν Οδηγό Μίνι Βαν
10.09.25 , 23:47 Αιφνιδιάστηκε on stage: Η έκπληξη που δέχτηκε η Κατερίνα Λιόλιου
10.09.25 , 23:34 Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
10.09.25 , 23:26 Ιωάννα Μαλέσκου: Συγκινεί το μήνυμα μετά τη βάπτιση της κόρης της
10.09.25 , 22:39 Αντζελίνα Τζολί: Έβαλε τα κλάματα μιλώντας για τη μητέρα της
10.09.25 , 22:24 Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ που πυροβόλησαν στη Γιούτα - Το επιβεβαίωσε ο Τραμπ
10.09.25 , 22:22 «Έφυγε ήσυχα»: Η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου μιλά για την απώλειά της
10.09.25 , 22:19 Τροχαίο Καλαμάτα: Συγκινεί ο πατέρας της 19χρονης που «έσβησε» στην άσφαλτο
10.09.25 , 21:54 Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
10.09.25 , 21:51 «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»: Σεφερλής & Παλιουδάκης στο Δελφινάριο
10.09.25 , 21:34 Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο
10.09.25 , 21:23 Ίλιον: Σκηνές Φαρ Ουέστ από συμμορίες Ρομά στο Πάρκο Τρίτση
10.09.25 , 21:11 «Τα Φαντάσματα» του Star: Εσύ ποιο φάντασμα θα ήθελες να ήσουν;
10.09.25 , 20:50 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ρομαντικό δείπνο βγήκε η Ιωάννα Τούνη όπως η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την ώρα που οι φήμες για τη νέα της σχέση έχουν φουντώσει!

Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο

Το βράδυ της Τρίτης, η επιχειρηματίας και influencer βγήκε ραντεβού με τον αγαπημένο της σε εστιατόριο της συμπρωτεύουσας. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες από τα πιάτα που απόλαυσαν.Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της

Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της

Πριν λίγο καιρό είχε γίνει γνωστό και το όνομα του νέου της συντρόφου με τον οποίο κρατούν κρυφή τη σχέση τους. Ο Ρομπέρτο είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Οι δυο τους εθεάθησαν στην πρεμιέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, όπου δε δίστασαν να συνομιλούν. Μάλιστα, τα πειράγματα από την Ιωάννα Τούνη στον Ρομπέρτο έδιναν κι έπαιρναν, όπως θα δείτε στα πλάνα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα».

Ωστόσο,η ίδια ακόμα δεν έχει μιλήσει δημόσια για τη νέα της σχέση.

Πριν από μερικές εβδομάδες είχε δώσει μία σπάνια συνέντευξη στο podcast του φίλου της Ανέστη Ευαγγελόπουλου και στην ερώτησή του για το αν υπάρχει νέος σύντροφος στη ζωή της, εκείνη είχε πει:

«Η ζωή προχωράει. Όταν είναι να μάθετε κάτι, θα το μάθετε από εμένα. Μετάφρασέ το όπως θέλεις. Δεν έχω μάθει από τα λάθη μου, αλλά έχουμε την εξής διαφορετική μεταβλητή. Πλέον νιώθω ότι θα ψάχνω daddy material για τον Πάρη. Θα ψάχνω πρώτα έναν σωστό σύντροφο. Θα είναι μια φιγούρα που κάποια στιγμή θα βρεθεί δίπλα στο παιδί μου. Οπότε νιώθω ότι ψάχνω πολύ διαφορετικό άνθρωπο από αυτό που έψαχνα πριν. Θέλω υγιείς ανθρώπους χωρίς τοξικότητα και χωρίς να πρέπει να πληρώσει κάτι το παιδί μου από τις δικές μου επιλογές. Οπότε αυτή η μεταβλητή αλλάζει πολλά για εμένα.

Δεν είχα ποτέ σύντροφο που να βγάζει παραπάνω χρήματα από μένα, δεν έχω ψάξει ποτέ σύντροφο χορηγό, ενώ βλέπεις άλλες να είναι με καναλάρχες, εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Είμαι πολύ μακριά από όλο αυτό. Πάντα θα ήμουν με κάποιον από έρωτα, από τίποτα άλλο. Στην επιλογή των ανθρώπων τριγύρω μου, είμαι των συναισθημάτων».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top