Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της

Ρομαντικό δείπνο βγήκε η Ιωάννα Τούνη όπως η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την ώρα που οι φήμες για τη νέα της σχέση έχουν φουντώσει!

Το βράδυ της Τρίτης, η επιχειρηματίας και influencer βγήκε ραντεβού με τον αγαπημένο της σε εστιατόριο της συμπρωτεύουσας. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες από τα πιάτα που απόλαυσαν.

Πριν λίγο καιρό είχε γίνει γνωστό και το όνομα του νέου της συντρόφου με τον οποίο κρατούν κρυφή τη σχέση τους. Ο Ρομπέρτο είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Οι δυο τους εθεάθησαν στην πρεμιέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, όπου δε δίστασαν να συνομιλούν. Μάλιστα, τα πειράγματα από την Ιωάννα Τούνη στον Ρομπέρτο έδιναν κι έπαιρναν, όπως θα δείτε στα πλάνα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα».

Ωστόσο,η ίδια ακόμα δεν έχει μιλήσει δημόσια για τη νέα της σχέση.

Πριν από μερικές εβδομάδες είχε δώσει μία σπάνια συνέντευξη στο podcast του φίλου της Ανέστη Ευαγγελόπουλου και στην ερώτησή του για το αν υπάρχει νέος σύντροφος στη ζωή της, εκείνη είχε πει:

«Η ζωή προχωράει. Όταν είναι να μάθετε κάτι, θα το μάθετε από εμένα. Μετάφρασέ το όπως θέλεις. Δεν έχω μάθει από τα λάθη μου, αλλά έχουμε την εξής διαφορετική μεταβλητή. Πλέον νιώθω ότι θα ψάχνω daddy material για τον Πάρη. Θα ψάχνω πρώτα έναν σωστό σύντροφο. Θα είναι μια φιγούρα που κάποια στιγμή θα βρεθεί δίπλα στο παιδί μου. Οπότε νιώθω ότι ψάχνω πολύ διαφορετικό άνθρωπο από αυτό που έψαχνα πριν. Θέλω υγιείς ανθρώπους χωρίς τοξικότητα και χωρίς να πρέπει να πληρώσει κάτι το παιδί μου από τις δικές μου επιλογές. Οπότε αυτή η μεταβλητή αλλάζει πολλά για εμένα.

Δεν είχα ποτέ σύντροφο που να βγάζει παραπάνω χρήματα από μένα, δεν έχω ψάξει ποτέ σύντροφο χορηγό, ενώ βλέπεις άλλες να είναι με καναλάρχες, εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Είμαι πολύ μακριά από όλο αυτό. Πάντα θα ήμουν με κάποιον από έρωτα, από τίποτα άλλο. Στην επιλογή των ανθρώπων τριγύρω μου, είμαι των συναισθημάτων».