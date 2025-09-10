Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη

Μια γλυκιά στιγμή μοιράστηκε η Γιούλικα Σκαφιδά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον γιο της και τη νονά του, τη γνωστή ηθοποιό Ευδοκία Ρουμελιώτη.

Μια φιλία ετών ενώνει τη Γιούλικα Σκαφιδά με την Ευδοκία Ρουμελιώτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο τρυφερό στιγμιότυπο βλέπουμε την Ευδοκία Ρουμελιώτη με casual εμφάνιση, ριγέ παντελόνι και λευκό τοπ, να κάθεται στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε ένα πολύχρωμο καρότσι γεμάτο παιχνίδια, ενώ ο μικρός κρατάει στα χέρια του ένα παραμύθι.

Η ηθοποιός χαμογελαστή και απλή, του δείχνει τις σελίδες του βιβλίου. ενώ ποζάρει στον φακό με τη Γιούλικα Σκαφιδά, να μοιράζαται αυτή την εικόνα με τους followers της, γράφοντας με χιούμορ: «Όταν η νονά έχει γύρισμα δίπλα στην παιδική χαρά…».

Η ανάρτηση της Γιούλικας Σκαφιδά /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι η Γιούλικα Σκαφιά γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 24 Νοεμβρίου του 2023. Μετά τη γέννα, έχει μιλήσει για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της, περιγράφοντάς την ως κουραστική αλλά γεμάτη χαρά. Διευκρίνισε, επίσης, ότι δεν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, όπως είχε επικρατήσει ως άποψη, καθώς μεγαλώνει το παιδί της με σύντροφο.

Φέτος, η Ευδοκία Ρουμελιώτη πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά του Alpha, Τρομεροί Γονείς, ενώ η κουμπάρα της Γιούλικα Σκαφιδά στη δραματική σειρά Άγιος Έρωτας.