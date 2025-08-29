Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το χιουμοριστικό σκετσάκι με τον 10χρονο γιο της

Η ηθοποιός σε ρόλο βασίλισσας με σπαθί και στέμμα

Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Ευδοκίας Ρουμελιώτη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη πέρασε την ημέρα των γενεθλίων της με την οικογένειά της, η οποία είναι η κινητήριος δύναμή της.

Με τον σύζυγό της Νικηφόρο Χαραγκιώνη έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Δημήτρη, στον οποίο η γνωστή ηθοποιός έχει τεράστια αδυναμία. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη λιώνει για τον μοναχογιό της με τη σχέση τους να είναι αξιοζήλευτη!

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το οικογενειακό στιγμιότυπο από τα γενέθλιά της

Η γλυκιά μανούλα πέρασε το πρωί της Παρασκευής 29/8 στα μαγαζιά, χαζεύοντας βιτρίνες μαζί με το καμάρι της, που τον περασμένο Μάιο έγινε 10 ετών. 

Σοκάρει η Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Ήμουν σίγουρη ότι έχω καρκίνο…»

Οι δυο τους επισκέφτηκαν βιβλιοπωλείο, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να παίξουν με τα αντικείμενα που βρήκαν εκεί. Έτσι φόρεσαν χάρτινα στέμματα αναπαριστώντας τη σκηνή, όπου η βασίλισσα μαχαιρώνει με το σπαθί της τον βασιλιά.

Μέσα από μια φωτογραφία που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός αποκάλυψε στους followers της το χιουμοριστικό σκετσάκι, το οποίο απόλαυσε ο 10χρονος Δημήτρης.  

 

Η ανάρτηση της Ευδοκίας Ρουμελιώτη

«Με τσάκισε!!!!!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ευδοκία Ρουμελιώτη. 

