Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς

Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στους Αρκιούς ανέβασε η Ζέτα Μακρυπούλια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

H ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στη φημισμένη παραλία του νησιού Τηγανάκια και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να ευχηθεί καλό μήνα!

Στις φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας μπικίνι, ενώ σε κάποια άλλα αποτυπώνεται το τοπίο.

Η Ζέτα Μακρυπούλια τόνισε επίσης ότι οι στιγμές που πέρασε εκεί θα της «κρατούν συντροφιά» καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Όπως ανέφερε στη δημοσίευσή της: «Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε παιδιά. Αυτά τα νερά, αυτές οι βουτιές, αυτά τα μέρη θα με συντροφεύουν όλο το χειμώνα. Ελπίζω να κρατήσατε κι εσείς στιγμές, ώστε να ανατρέξει το μυαλό, όταν πιεστεί ή δυσκολευτεί από την καθημερινότητά».

