Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με ροζ μαγιό, λίγο πριν τελειώσει ο Αύγουστος

Οι βόλτες στο βουνό και οι βουτιές στη θάλασσα

Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με ροζ μαγιό, λίγο πριν τελειώσει ο Αύγουστος
Μακρυπούλια: Πόζες Με Μαγιό Λίγο Πριν Τελειώσει Ο Αύγουστος
Η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι. Η παρουσιάστρια αυτές τις μέρες χαλαρώνει και κάνει τις βουτιές της σε παραλίες της Σάμου, ενώ μοιράζεται όμορφες στιγμές με τους followers της στο Instagram.

Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην καθημερινότητά της, η Ζέτα Μακρυπούλια φροντίζει να περνά όσο πιο ξεκούραστες στιγμές μπορεί μέσα στις διακοπές της. Πριν λίγες ώρες μάλιστα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες όπου τη βλέπουμε να φορά το ροζ μαγιό της αλλά και στιγμιότυπα από τις βόλτες της στο βουνό.

Δες την ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια και τις φωτογραφίες:

Η Ζέτα Μακρυπούλια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Λίγο ακόμα…Μια γύρα ακόμα…Βουτιά, περπάτημα, φαγητό!».

Μακρυπούλια: Πόζες Με Μαγιό Λίγο Πριν Τελειώσει Ο Αύγουστος

Μακρυπούλια: Πόζες Με Μαγιό Λίγο Πριν Τελειώσει Ο Αύγουστος

Μακρυπούλια: Πόζες Με Μαγιό Λίγο Πριν Τελειώσει Ο Αύγουστος

Μακρυπούλια: Πόζες Με Μαγιό Λίγο Πριν Τελειώσει Ο Αύγουστος

Μακρυπούλια: Πόζες Με Μαγιό Λίγο Πριν Τελειώσει Ο Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

