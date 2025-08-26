Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η αθλήτρια επί κοντώ

Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 23:46 Τέιλορ Σουίφτ: Αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι μετά από 2 χρόνια σχέσης
26.08.25 , 23:41 Θανάσης Παφίλης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά
26.08.25 , 23:20 Θάνατος Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»
26.08.25 , 22:55 Καισαριανή: Σε Κάδο Βρέθηκαν Όπλα, Χειροβομβίδες Και 14 Εικόνες
26.08.25 , 22:50 Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
26.08.25 , 22:26 Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η αθλήτρια επί κοντώ
26.08.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 26/8/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
26.08.25 , 22:04 Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα φαγητού και τον λήστεψαν
26.08.25 , 21:46 Κλήρωση Eurojackpot 26/8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 41.000.000 ευρώ
26.08.25 , 21:38 Θεοδωρικάκος: Φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις που δεν αξιοποιήθηκαν
26.08.25 , 21:18 Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας
26.08.25 , 21:18 Politico: Τι ερευνά για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
26.08.25 , 21:11 Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο και το μήνυμα όλο νόημα του τραγουδιστή
26.08.25 , 20:44 Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης
26.08.25 , 20:36 Νουλέζας για Βόλο: «Υπήρχε ιατρική γνωμάτευση που χάθηκε από το σπίτι του»
Καισαριανή: Σε Κάδο Βρέθηκαν Όπλα, Χειροβομβίδες Και 14 Εικόνες
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Όσα είχε πει η Μαρία Αριστοτέλους στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για την περίπετειά της με τον καρκίνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών η Μαρία Αριστοτέλους. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της, Ανδρέας Χειμωνίδης, με ανάρτησή του στα social media. 

Μαρία Αριστοτέλους για τη μάχη με τον καρκίνο: «Έκανα αφαίρεση λεμφαδένα»

«Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά. 

Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η αθλήτρια επί κοντώ

Η ιστορία της αθλήτριας Μαρίας Αριστοτέλους και η «μάχη» με τον καρκίνο

Τον Απρίλιο του 2024 η πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ από την Κύπρο είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με καρκίνο στο 4ο στάδιο, από το οποίο κατάφερε να βγει νικήτρια. Με την ανάρτησή της τότε είχε στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλους ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε.

 

 

Λίγες μέρες μετά εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Live News»: «Δεν είπα ποτέ ότι θα κερδίσω, είπα ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ήταν πέραν του δέοντος καλά τα αποτελέσματα… Ήμουν έτοιμη ανά πάσα στιγμή για το οτιδήποτε. Από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι το τέλος υπάρχει μία πορεία. Ήθελα να είμαι σωστή, να ζήσω κάθε στιγμή όπως θα ήθελα να τη ζήσω, και αυτό προσπάθησα να κάνω.

Από τις πιο δύσκολες στιγμές στιγμές της ήταν η τέταρτη θεραπεία της. Δεν μπορούσα να καταπιώ, πονούσε ο λαιμός μου. Είπα στους γιατρούς και την οικογένειά μου ότι δε θα κάνω άλλη θεραπεία. Μετά πέρασαν οι παρενέργειες, ήμουν καλά και μπήκα στην πέμπτη θεραπεία».

Tον Ιανουάριο του 2025 η Μαρία Αριστοτέλους παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, ο οποίος έμεινε κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή. 

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» τον περασμένο Απρίλίο η Μαρία Αριστοτέλους είχε περιγράψει τις στιγμές μετά τη διάγνωσή της με ραβδομυοσάρκωμα τον Οκτώβριο του 2023, όταν η ίδια ήταν 32 ετών. Στην ίδια συνέντευξη η νεαρή κοπέλα είχε δηλώσει πως είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα έρθει η μετάσταση.

«Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθει μια μετάσταση, εφόσον είναι μεταστατικός ο καρκίνος. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση σαν τη δική μου στον κόσμο. Ήμουν πρωταθλήτρια Κύπρου, δεν ήταν κληρονομικό, δεν μπορούσα να το συγκρίνω με κάποιον άλλο. Σε μένα λειτούργησε θετικά, γιατί και να έψαχνα, δεν θα μπορούσα να βρω κάτι. Όταν βγήκαν καθαρές οι εξετάσεις, ξαφνιάστηκα. Έπρεπε να το διαχειριστώ, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει μετά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Η Μαρία Αριστότελους μπορεί να μην κέρδισε τη μάχη με τη ζωή, κέρδισε όμως την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων με τη δύναμη ψυχής της, ενώ η στάση που κράτησε απέναντι στο πρόβλημά της αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top