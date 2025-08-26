Θανάσης Παφίλης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Ο Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, υποβλήθηκε σε καρδιοχειρουργική επέμβαση λόγω «ιδιαιτέρως σοβαρού προβλήματος υγείας».

Η επέμβαση είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα επιστρέψει στα καθήκοντά του στη Βουλή.

Σε δήλωσή του, ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό τόσο του Ωνασείου όσο και του Ευαγγελισμού.

Θανάσης Παφίλης: Η ανακοίνωσή του

«Ο Θανάσης Παφίλης μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο οποίος πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”».