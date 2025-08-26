Τέιλορ Σουίφτ: Αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι μετά από 2 χρόνια σχέσης

Μετά από δύο χρόνια σχέσης η Τέιλορ Σουίφτ αρραβωνιάστηκε τον Τράβις Κέλσι.
Η τραγουδίστρια κι ο ο παίκτης του NFL δημοσίευσαν πέντε φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα ευχάριστα στους διαδικτυακούς τους φίλους.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα δεσπόζει το εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι με το μεγάλο πέτρα που πρόσφερε ο Κέλσι στην εκλεκτή της καρδιάς του.
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι. «Η καθηγήτριά σας στα Αγγλικά και ο γυμναστής σας παντρεύονται», σχολίασε η Τέιλορ Σουίφτ κάτω από την κοινή τους ανάρτηση.
Με την είδηση αυτή οι δυο τους έβαλαν τέλος στα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν ήδη αρραβωνιαστεί χωρίς να καταλάβει κανείς. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ευτυχές γεγονός προκάλεσε ενθουσιασμό στους εκατομμύρια θαυμαστές τους.