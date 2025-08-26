Τέιλορ Σουίφτ: Αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι μετά από 2 χρόνια σχέσης

«Η καθηγήτριά σας στα Αγγλικά και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Οι ξέφρενοι χοροί του πρίγκιπα Ουίλιαμ σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο Λονδίνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από δύο χρόνια σχέσης η Τέιλορ Σουίφτ αρραβωνιάστηκε τον Τράβις Κέλσι.

Τέιλορ Σουίφτ: Ανέβασε τον σύντροφό της Τράβις Κέλσι στη σκηνή

Η τραγουδίστρια κι ο ο παίκτης του NFL δημοσίευσαν πέντε φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα ευχάριστα στους διαδικτυακούς τους φίλους. 

Τέιλορ Σουίφτ: Ξεπέρασε το ένα δισ. δολάρια η περιουσία της λέει το Forbes

Σε ένα από τα στιγμιότυπα δεσπόζει το εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι με το μεγάλο πέτρα που πρόσφερε ο Κέλσι στην εκλεκτή της καρδιάς του.

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της Τέιλορ Σουίφτ

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της Τέιλορ Σουίφτ

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι. «Η καθηγήτριά σας στα Αγγλικά και ο γυμναστής σας παντρεύονται», σχολίασε η Τέιλορ Σουίφτ κάτω από την κοινή τους ανάρτηση. 

 

Η ανάρτηση του ζευγαριού

Με την είδηση αυτή οι δυο τους έβαλαν τέλος στα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν ήδη αρραβωνιαστεί χωρίς να καταλάβει κανείς. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ευτυχές γεγονός προκάλεσε ενθουσιασμό στους εκατομμύρια θαυμαστές τους. 

