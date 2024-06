Τέιλορ Σουίφτ: Ανέβασε τον σύντροφό της Τράβις Κέλσι στη σκηνή

Μετά τη selfie που ανήρτησε η Τέιλορ Σουίφτ με τον σύντροφό της Τράβις Κέλσι, έφτασε η ώρα να τον ανεβάσει και στη σκηνή.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Λονδίνο, την οποία παρακολούθησε μεταξύ άλλων και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, η Καναδή τραγουδίστρια ανέβασε on stage τον σταρ του ράγκμπι, ο οποίος έδωσε κυριολεκτικά παράσταση μπροστά στο πολυπληθες κοινό, που ζητωκραύγαζε.

Η selfie της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά του

Ο ίδιος συμμετείχε στo θεατρικό που είχε στηθεί για τις ανάγκες του τραγουδιού «I Can Do It With a Broken Heart». Έτσι στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, τον βλέπουμε να παίρνει αγκαλιά την pop star, η οποία παρίστανε τη λιπόθυμη.

Φορώντας μαύρο κοστούμι και ψηλό καπέλο, την μετέφερε σε έναν κόκκινο καναπέ και ύστερα την άφησε κάτω, κάνοντάς της αέρα με μία βεντάλια μαζί με δύο χορευτές.

Αμέσως μετά, η Τέιλορ Σουίφτ συνέρχεται και βγάζει το φόρεμά της, αποκαλύπτοντας ένα λευκό μπράλετ και ένα ψηλόμεσο σορτσάκι.

THE CLOSE UP VIDEO OF TRAVIS ONSTAGE (I didn’t notice he fans himself when Taylor takes off the dress) 🤯🥹🤍 #LondonTSTheErasTour via @nessianxx pic.twitter.com/SUZ6RkkCSJ