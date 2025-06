Χτύπημα ΗΠΑ στο Ιράν: Πώς έγινε η επιχείρηση «Midnight Hammer»

Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο Χέγκσεθ χαιρέτισε την «επιτυχία» αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, που ονομάστηκε «Midnight Hammer» τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «επιθυμεί ειρήνη».

To παγκόσμιο ενδιαφέρον στραμμένο στη στρατιωτική επιχείρηση «Midnight Hammer» / AP

Το Ιράν - το οποίο επέκρινε την Ουάσινγκτον ότι ξεπέρασε «κόκκινη γραμμή» εμπλεκόμενη στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ - «θα πρέπει να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου.

🚨 Just WOW...



Pete Hegseth: "Iran is calculating the reality that planes flew from the middle of America in MISSOURI over night, completely undetected, over 3 of their most highly sensitive sites. And we were able to destroy nuclear capabilities, and our boys in those bombers… pic.twitter.com/cAB5WfjYOn