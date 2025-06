Ιράν: «Το εμπλουτισμένο ουράνιο μεταφέρθηκε πριν την επίθεση των ΗΠΑ»

Με «κομμένη» την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να εμπλακούν στον πόλεμο Ισραήλ - Ιράν, βομβαρδίζοντας τρία πυρηνικά εργοστάσια στο Ιράν.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρο εάν ο στόχος των ΗΠΑ να «χτυπήσει» τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις επετεύχθει, αφού ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το μεγαλύτερο μέρος του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που είναι αποθηκευμένο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία πριν από τις αμερικανικές επιδρομές.

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο αριθμός του προσωπικού στις εγκαταστάσεις είχε επίσης μειωθεί στο ελάχιστο εν αναμονή μιας πιθανής επίθεσης.

Η ιρανική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας διαβεβαίωσε νωρίς το πρωί πως δεν εντόπισε «καμιά ένδειξη μόλυνσης» από ραδιενέργεια στις τρεις εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

Δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν τις καταστροφές στις εισόδους της μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Φορντό / Φωτογραφίες από βίντεο AP

«Δεν έχει εντοπιστεί καμιά ένδειξη μόλυνσης (...) Δεν υπάρχει κατά συνέπεια κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους των περιοχών γύρω από τις εγκαταστάσεις στο Φορντό, στη Νατάνζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε το Εθνικό Κέντρο του Συστήματος Πυρηνικής ασφάλειας, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην ιρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας.

