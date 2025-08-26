Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της

Σήμερα έγινε η κηδεία της 41χρονης σε βαρύ κλίμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 21:18 Politico: Τι ερευνά για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
26.08.25 , 21:18 Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας
26.08.25 , 20:44 Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης
26.08.25 , 20:36 Νουλέζας για Βόλο: «Υπήρχε ιατρική γνωμάτευση που χάθηκε από το σπίτι του»
26.08.25 , 20:27 Τεό Τζίμας: Πατέρας για πρώτη φορά ο γνωστός μουσικός παραγωγός
26.08.25 , 20:23 Ανήλικοι έστηναν ενέδρες και λήστευαν οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη
26.08.25 , 19:44 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
26.08.25 , 19:33 PEUGEOT 308 ΚΑΙ PEUGEOT 308 SW: Πότε έρχονται τα νέα συναρπαστικά μοντέλα
26.08.25 , 19:19 Παλλήνη: Συνέλαβαν δημοτικό υπάλληλο για τέσσερις εμπρησμούς
26.08.25 , 19:16 Παρασύρει τις αγορές η κατάρρευση της κυβέρνησης στη Γαλλία
26.08.25 , 18:50 Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
26.08.25 , 18:44 Γυναικοκτονία Βόλος: «Είχε κάνει τουλάχιστον 20 φορές τερματισμό κύησης»
26.08.25 , 18:34 Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για τους φοιτητές σε όλη τη χώρα
26.08.25 , 18:18 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στην παραλία με μπικίνι 1,5 μήνα μετά τη γέννα
26.08.25 , 18:11 Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στην παραλία με μπικίνι 1,5 μήνα μετά τη γέννα
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Γυναικοκτονία Βόλος: «Είχε κάνει τουλάχιστον 20 φορές τερματισμό κύησης»
Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου συγγενείς και φίλοι σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου.

Η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του

Η στενή της φίλη, Βίκυ, την αποχαιρετά με μια σειρά από φωτογραφίες λέγοντας πως η ίδια πάλεψε γενναία και έδωσε πολλή αγάπη στους ανθρώπους γύρω της. 

«Twinaki μου, κοριτσάκι μου.. είμαι πολύ περήφανη για σένα. Είχες τεράστια δύναμη μέσα σου και πάλεψες γενναία. Πήρες και έδωσες τόση πολλή αγάπη. Είχες πάντα ανθρώπους δίπλα σου που σε λάτρευαν και σε θαύμαζαν.

Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα και περάσαμε τόσα μα τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Έχω τις πιο ωραίες αναμνήσεις μαζί σου. Νιώθω ευγνώμων που πρόλαβα να σου πω όλα όσα ήθελα και κυρίως που πρόλαβα να σου πω τόσες πολλές φορές πόσο σε αγαπάω.

Η φράση «Σ’ αγαπάω πολύ» ήταν η τελευταία που ανταλλάξαμε. Θα σ’ αγαπάω για πάντα twinaki μου. Μου λείπεις τόσο πολύ.. Καλό Παράδεισο», αναφέρει η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top