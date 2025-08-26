Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου συγγενείς και φίλοι σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου.

Η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η στενή της φίλη, Βίκυ, την αποχαιρετά με μια σειρά από φωτογραφίες λέγοντας πως η ίδια πάλεψε γενναία και έδωσε πολλή αγάπη στους ανθρώπους γύρω της.

«Twinaki μου, κοριτσάκι μου.. είμαι πολύ περήφανη για σένα. Είχες τεράστια δύναμη μέσα σου και πάλεψες γενναία. Πήρες και έδωσες τόση πολλή αγάπη. Είχες πάντα ανθρώπους δίπλα σου που σε λάτρευαν και σε θαύμαζαν.

Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα και περάσαμε τόσα μα τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Έχω τις πιο ωραίες αναμνήσεις μαζί σου. Νιώθω ευγνώμων που πρόλαβα να σου πω όλα όσα ήθελα και κυρίως που πρόλαβα να σου πω τόσες πολλές φορές πόσο σε αγαπάω.

Η φράση «Σ’ αγαπάω πολύ» ήταν η τελευταία που ανταλλάξαμε. Θα σ’ αγαπάω για πάντα twinaki μου. Μου λείπεις τόσο πολύ.. Καλό Παράδεισο», αναφέρει η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.