Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι

Οι σπάνιες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Η Αθηνά Μαξίμου στα 50 της χρόνια δείχνει πιο εντυπωσιακή και κατασταλαγμένη από ποτέ! 

Full in love Χειλάκης - Μαξίμου: Τα «καυτά» φιλιά του ζευγαριού

Η ίδια απόλαυσε τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράστηκε μερικές αρετουσάριστες φωτογραφίες της με μαγιό, που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά της. Σε αυτές η γοητευτική ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή στον φακό με μαύρο μπικίνι, το οποίο δημιουργεί την τέλεια αντίθεση με τα κόκκινα χείλη και νύχια της. 

Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι

Αθηνά Μαξίμου: Οι αρετουσάριστες φωτογραφίες της με μαγιό 

Αθηνά Μαξίμου: Οι αρετουσάριστες φωτογραφίες της με μαγιό 

Αθηνά Μαξίμου: Οι αρετουσάριστες φωτογραφίες της με μαγιό 

Η σύζυγος του Αιμίλιου Χειλάκη είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων που δεν κοινοποιεί προσωπικές της στιγμές στα social media. Φαίνεται όμως τώρα πως η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα την παρέσυρε να ανεβάσει μερικές πιο αυθόρμητες και ρεαλιστικές λήψεις της. 

Ακόμα πόσταρε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram να κάνει ντους στην αυλή, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως «μικρή ευτυχία».

 

 

Πρόσφατα η Αθηνά Μαξίμου κι ο Αιμίλιος Χειλάκης κινδύνευσαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα Κύθηρα, όπου διατηρούν την εξοχική τους κατοικία.

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου: «Μας άφησαν στο έλεος του Θεού»

Το ζευγάρι περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε υπερτονίζοντας την έλλειψη οργανωμένου σχεδίου στη χώρα μας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

«Προσπάθησαν τα παιδιά να μας διώξουν από έναν δρόμο που εκείνη τη στιγμή έπιανε φωτιά κανονικά και έτσι αποφασίσαμε οι περισσότεροι να φύγουμε προς το Λιμνιώνα. Φτάσαμε εκεί γύρω στα 150 με 200 άτομα και έτσι τους είπαμε ότι είμαστε στο Λιμνιώνα και φέρανε τρία ιδιωτικά σκάφη μαζί με συνεργασία του Λιμενικού, για να μας απεγκλωβίσουν», ανέφερε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

 «Μας αφήσαν στο έλεος του Θεού! Δεν έγινε τίποτα απολύτως πέρα από τρεις ρίψεις που μετά τα αεροπλάνα έφυγαν και μας άφησαν μόνους», πρόσθεσε με τη σειρά της η Αθηνά Μαξίμου.

